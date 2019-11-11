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РИА Новости

Российский НИИ эпидемиологии разработал новый подход к генному лечению ВИЧ

06:03 11.11.2019
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкЛаборант иммунологического отдела Центра по профилактике и борьбе со СПИДом
Лаборант иммунологического отдела Центра по профилактике и борьбе со СПИДом
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Лаборант иммунологического отдела Центра по профилактике и борьбе со СПИДом. Архивное фото
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Роспотребназдор разработал принципиально новый подход в лечении ВИЧ на основе геномного редактирования, который позволит вывести российскую науку на новый уровень, сообщается на сайте ведомства.
По оценкам Всемирной организации здравоохранения, за последние 20 лет численность ВИЧ-инфицированных в мире возросла в два раза и достигла 36,9 миллиона человек.
"Последние достижения науки позволили предложить принципиально новый подход к лечению ВИЧ-инфекции – генную терапию. Она представляет совокупность генно-инженерных, биотехнологических и медицинских методов, направленных на внесение изменений в генетический аппарат клеток человека, для лечения заболеваний", - говорится в сообщении.
Согласно сообщению, направленное геномное редактирование широко применяется для разработки генотерапевтических препаратов против различных инфекционных заболеваний, наиболее перспективно использование системы CRISPR/CAS.
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"ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора разработал собственную платформу по производству компонентов системы направленного редактирования генома CRISPR и получил российский патент на свое изобретение. Специалисты института готовят заявку в Международное патентное ведомство (WIPO)", - приводятся слова Роспотребназдора Анны Поповой.
По ее словам, системы направленного редактирования CRISPR можно использовать как универсальный инструмент для терапии ВИЧ, наследственных и приобретенных заболеваний, среди которых рак, аутоиммунные и орфанные заболевания.
Платформа, которая будет создана на базе ЦНИИ эпидемиологии, также откроет возможности для новых диагностических наборов и разработки лекарственных препаратов нового поколения.
"Высокотехнологичное производство, локализованное на территории Российской Федерации, не только полностью удовлетворит запросы российских ученых, которые проводят исследования в различных отраслях, но и позволит решить проблемы импортозамещения и вывести российскую науку и экономику на новый уровень", - добавляется в сообщении.
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