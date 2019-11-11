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РИА Новости

СМИ сообщили, какие условия партнер Джулиани выдвигал украинским властям

05:12 11.11.2019
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© AP Photo / Mark LennihanЛев Парнас
Лев Парнас
© AP Photo / Mark Lennihan
Лев Парнас. Архивное фото
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Обвиняемый в США партнер личного адвоката президента США Руди Джулиани - Лев Парнас - ездил в Киев незадолго до инаугурации президента Украины Владимира Зеленского, чтобы предупредить новое руководство страны, что США заморозят помощь Украине, если не будет открыто расследование в отношении вице-президента США Джо Байдена и его сына, пишет New York Times.
По данным газеты, во встрече, которая прошла в Киеве 20 мая, приняли участие Парнас, другой партер Джулиани Игорь Фруман и приближенный Зеленского Сергей Шефир. Адвокат Парнаса Джозеф Бонди рассказал газете, что его подопечный сообщил представителю приступающего к власти правительства, что они должны начать расследование в отношении отца и сына Байденов, иначе США заморозят военную помощь Украине, а вице-президент США Майк Пенс не приедет на инаугурацию Зеленского. По его словам, Парнас должен был передать это послание по наставлению Джулиани, который, в свою очередь, действовал по указанию президента Дональда Трампа. Сам Джулиани эту информацию отрицает. Посол США в ЕС Гордон Сондленд в показаниях конгрессу также говорил, что Трамп не увязывал оказание помощи Украине с расследованием в этой стране "дела Байдена".
Сообщается, что эти утверждения ставят под сомнения то, как излагали события Трамп и украинские чиновники, а также доказывают, что Джулиани был причастен к угрозам украинской стороне. Вместе с тем газета отмечает, что несмотря на важность показаний Парнаса, никто из причастных и не отрицал, что встреча проводилась, при этом только он говорит, что ее целью было предъявление ультиматума украинскому руководству.
Граждане США Парнас, Фруман, Андрей Кукушкин и Дэвид Коррия (первые трое – выходцы из СССР, уроженцы Украины и Белоруссии) обвиняются в незаконных пожертвованиях американским политикам от лица неназванных украинских чиновников и российского предпринимателя. По данным ряда СМИ, получателем денег мог быть и штаб Дональда Трампа. Кроме того, утверждается, что Парнас и Фруман помогали Руди Джулиани, личному адвокату Трампа, вести собственное расследование в отношении деятельности бывшего вице-президента Джо Байдена и его семьи на Украине.
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Ранее демократы начали процедуру импичмента Трампа, заявляя, что он давил на руководство Украины, требуя в собственных политических целях расследования против экс-вице-президента Джо Байдена, который добился увольнения генпрокурора Украины Виктора Шокина. Шокин до увольнения вел дело компании Burisma, в совете директоров которой работал сын Байдена Хантер. Трамп распространил расшифровку разговора, из которой следует, что он действительно просил президента Украины Владимира Зеленского "изучить" дело Байдена. При этом Трамп заявляет, что не сделал ничего противозаконного и лишь выполнял свой долг борьбы с коррупцией.
Задержка военной помощи Киеву летом 2019 года стала одним из главных аспектов расследования по импичменту президенту Дональду Трампу. Демократы предполагают, что Трамп ставил условием предоставления помощи, чтобы Киев начал расследование против политического оппонента Трампа Джо Байдена и его семьи. Трамп это отрицает.
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Импичмент Дональда ТрампаВиктор ШокинДональд ТрампЕвросоюзВладимир ЗеленскийДжозеф БайденБелоруссияСШАВ мире
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