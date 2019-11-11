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РИА Новости

Запуск спутников для повышения точности ГЛОНАСС отложен на три года

03:09 11.11.2019
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкСтенд российской государственной системы экстренного реагирования при авариях "Эра-Глонасс"
Стенд российской государственной системы экстренного реагирования при авариях Эра-Глонасс
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Стенд российской государственной системы экстренного реагирования при авариях "Эра-Глонасс". Архивное фото
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Высокоорбитальные навигационные спутники "Глонасс-ВКК", которые на четверть повысят точность системы ГЛОНАСС, начнут выводить на орбиту на три года позже, чем планировалось, говорится в материалах, копия которых имеется у РИА Новости, о перспективах развития системы ГЛОНАСС, представленных на научной конференции Всероссийского НИИ физико-технических и радиотехнических измерений.
В мае сообщалось, что шесть спутников "Глонасс-ВКК" планируется запустить в 2023-2025 годах.
В материалах говорится, что аппараты "Глонасс-ВКК" намечается вывести на орбиту в 2026-2027 годах.
Отмечается, что два спутника будут запущены в 2026 году с помощью двух ракет-носителей "Союз-2.1б", а четыре - в 2027 году на двух ракетах "Ангара-А5".
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В настоящее время орбитальная группировка системы ГЛОНАСС состоит из спутников "Глонасс-М" и "Глонасс-К", летающих на средних околоземных орбитах.
Ранее первый заместитель генерального директора Роскосмоса Юрий Урличич сообщил, что точность системы ГЛОНАСС повысится на четверть за счет запуска шести дополнительных спутников высокоорбитального сегмента.
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ГЛОНАСС (система навигации)Космос - РИА НаукаАнгара (ракета)РоскосмосМоскваРоссия
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