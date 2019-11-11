Запуск спутников для повышения точности ГЛОНАСС отложен на три года

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Высокоорбитальные навигационные спутники " Высокоорбитальные навигационные спутники " Глонасс-ВКК ", которые на четверть повысят точность системы ГЛОНАСС , начнут выводить на орбиту на три года позже, чем планировалось, говорится в материалах, копия которых имеется у РИА Новости, о перспективах развития системы ГЛОНАСС, представленных на научной конференции Всероссийского НИИ физико-технических и радиотехнических измерений.

В мае сообщалось, что шесть спутников "Глонасс-ВКК" планируется запустить в 2023-2025 годах.

В материалах говорится, что аппараты "Глонасс-ВКК" намечается вывести на орбиту в 2026-2027 годах.

Отмечается, что два спутника будут запущены в 2026 году с помощью двух ракет-носителей "Союз-2.1б", а четыре - в 2027 году на двух ракетах "Ангара-А5".

В настоящее время орбитальная группировка системы ГЛОНАСС состоит из спутников "Глонасс-М" и "Глонасс-К", летающих на средних околоземных орбитах.