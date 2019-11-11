На Украине заявили о готовности "самостоятельно защититься от России"

По его словам, ведомство подразумевает подобный сценарий и имеет отработанный ответ на агрессивные действия.

"У нас есть готовый ответ на подобный сценарий", – заявил Загороднюк.

Глава Минобороны отметил, что Украина продолжает сотрудничать с НАТО. Он добавил, что Североатлантический Альянс поставляет в страну оружие, технику, а также помогает в подготовке бойцов.