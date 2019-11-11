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РИА Новости

На Украине заявили о готовности "самостоятельно защититься от России"

02:37 11.11.2019
10146
CC BY 2.0 / Міністерство оборони України / Десантно-штурмові військаВоеннослужащие армии Украины
Военнослужащие армии Украины
CC BY 2.0 / Міністерство оборони України / Десантно-штурмові війська
МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. Министр обороны Украины Андрей Загороднюк рассказал в интервью телеканалу "1+1" о готовности страны "самостоятельно защититься от России в случае нападения".
По его словам, ведомство подразумевает подобный сценарий и имеет отработанный ответ на агрессивные действия.

"У нас есть готовый ответ на подобный сценарий", – заявил Загороднюк.

Глава Минобороны отметил, что Украина продолжает сотрудничать с НАТО. Он добавил, что Североатлантический Альянс поставляет в страну оружие, технику, а также помогает в подготовке бойцов.
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4 ноября, 05:05РИА Новости
На Украине заявили о создании "несбиваемой" ракеты для защиты от России
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Андрей ЗагороднюкНАТОРоссияУкраинаБезопасностьВ мире
Популярные комментарии
Защищайтесь. Кто вам мешает. Только кому вы нужны.
11 ноября, 03:49
ssuvorov
2920000
"...в случае нападения РФ.."? Вы же с нами пять лет воюеете? А мы ещё не нападали?
11 ноября, 06:26
Sergey_SPb
1630000
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