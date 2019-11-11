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РИА Новости

Моралес выразил надежду на прекращение беспорядков

01:33 11.11.2019
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© REUTERS / Manuel ClaureПрезидент Боливии Эво Моралес
Президент Боливии Эво Моралес
© REUTERS / Manuel Claure
Президент Боливии Эво Моралес. Архивное фото
МЕХИКО, 10 ноя - РИА Новости. Президент Боливии Эво Моралес, выступивший с сообщением об отставке с поста президента, поблагодарил народ страны за поддержку в ходе своего правления и выразил надежду на то, что беспорядки и насилие в стране прекратятся уже сегодня вечером.
В воскресенье было объявлено о проведении новых президентских выборов на фоне массовых протестов в стране и публикации доклада Организации американских государств (ОАГ) о проверке подсчета голосов. Согласно данным Высшего избирательного суда Боливии, победу уже в первом туре на прошедших 20 октября президентских выборах одержал действующий глава государства Эво Моралес. Его основной соперник Карлос Меса не признал результаты подсчета. Протесты в Боливии начались после подсчета голосов 20 октября и продолжаются по сей день, в некоторых городах к манифестантам присоединились сотрудники полиции.
"Очень болезненно мы переживаем насилие и агрессию, которые развязали сторонники проигравших партий, противостояние между гражданами страны. По этой и многим другим причинам я ухожу в отставку и направлю соответствующее письмо в парламент Боливии", - заявил политик в ходе пресс-конференции, которую транслировал RT.
Моралес поблагодарил за поддержку и сотрудничество народ страны, профсоюзы и членов правительства и заявил, что с его отставкой борьба за благополучие народа Боливии продолжится. "Надеюсь, что это решение (отставка - ред.) поможет уже сегодня вечером остановить насилие в стране и беспорядки", - подчеркнул он.
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По мнению Моралеса, Организация американских государств приняла политическое решение по итогам выборов в Боливии, призвав власти к проведению повторного голосования. "Если бы решение было юридическим, а не политическим, это была бы победа (Моралеса - ред.) в первом туре", - добавил он.
После отставки президента и вице-президента исполнительная власть в Боливии должна перейти спикеру сената, в случае его отставки - спикеру палаты депутатов. Однако все они уже отказались возглавить государство.
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Смена власти в БоливииОрганизация американских государствЭво МоралесБоливияВ мире
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