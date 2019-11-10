В Армении заявили о недопустимости искажения правды о Великой Отечественной

По его словам, 9 мая - "наш общий праздник, наша общая память о том, как плечом к плечу боролись и решительно шли к победе". "Эта победа - общее достижение всех народов бывшего СССР, а также наций антигитлеровской коалиции, всемирный праздник. Победа в Великой Отечественной и Второй мировой войне была борьбой за будущее человечества", - сказал Мнацаканян.

Он добавил, что в его в семье, как и в других семьях, из поколения в поколение передается память о победе. "Эта память не позволяет забывать правду, непоколебимое братство наших народов, единство и консолидацию, сделавшие возможным победу на фашизмом", - отметил глава МИД.

С июня 1941 года по май 1945 года в Советскую армию были призваны около 600 тысяч армян, при этом из Армении, население которой, по данным 1941 года, составляло менее 1,5 миллиона человек, на фронт ушли 300 тысяч человек. Свыше 200 тысяч армян погибло, около 175 тысяч из них ─ в боях. В годы войны 106 армян стали Героями Советского Союза, а легендарный летчик Нельсон Степанян и маршал Советского Союза Иван Баграмян были удостоены этого высшего звания дважды, 27 армян стали полными кавалерами ордена Славы. В Армении были укомплектованы и отправлены на фронт шесть национальных дивизий, одна из них - 89-я Армянская Таманская дивизия - единственной из национальных формирований участвовала в штурме Берлина.