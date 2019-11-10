ЛНР обвинила ВСУ в попытке спровоцировать открытие огня в Донбассе

Военнослужащий Народной милиции ЛНР на позициях у линии соприкосновения в Донбассе. Архивное фото

Военнослужащий Народной милиции ЛНР на позициях у линии соприкосновения в Донбассе

ЛУГАНСК, 10 ноя - РИА Новости. Украинские Украинские силовики обстреляли из вооружения БМП район подконтрольного самопровозглашенной Луганской народной республике населенного пункта Желобок, пытаясь спровоцировать Народную милицию ЛНР на открытие огня, заявили РИА Новости в воскресенье в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

Ранее в ЛНР заявили об одном обстреле в Донбассе за сутки со стороны украинских силовиков.

"С начала текущих суток украинские боевики один раз обстреляли территорию республики, пытаясь спровоцировать военнослужащих Народной милиции ЛНР на ответные действия", - заявили в Народной милиции.

В оборонном ведомстве добавили, что военнослужащие ВС Украины в 15.55 произвели четыре выстрела из вооружения БМП-1 по району населенного пункта Желобок.