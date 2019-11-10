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РИА Новости

ЛНР обвинила ВСУ в попытке спровоцировать открытие огня в Донбассе

21:13 10.11.2019
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© РИА Новости / Перейти в фотобанкВоеннослужащий Народной милиции ЛНР на позициях у линии соприкосновения в Донбассе
Военнослужащий Народной милиции ЛНР на позициях у линии соприкосновения в Донбассе
© РИА Новости
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Военнослужащий Народной милиции ЛНР на позициях у линии соприкосновения в Донбассе. Архивное фото
ЛУГАНСК, 10 ноя - РИА Новости. Украинские силовики обстреляли из вооружения БМП район подконтрольного самопровозглашенной Луганской народной республике населенного пункта Желобок, пытаясь спровоцировать Народную милицию ЛНР на открытие огня, заявили РИА Новости в воскресенье в пресс-службе Народной милиции ЛНР.
Ранее в ЛНР заявили об одном обстреле в Донбассе за сутки со стороны украинских силовиков.
"С начала текущих суток украинские боевики один раз обстреляли территорию республики, пытаясь спровоцировать военнослужащих Народной милиции ЛНР на ответные действия", - заявили в Народной милиции.
В оборонном ведомстве добавили, что военнослужащие ВС Украины в 15.55 произвели четыре выстрела из вооружения БМП-1 по району населенного пункта Желобок.
"Информация о жертвах и разрушениях уточняется", - сообщили в пресс-службе.
Военнослужащие Народной милиции ЛНР
Вчера, 15:52РИА Новости
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Ситуация в ДНР и ЛНРДонбассЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныУкраинаВ мире
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