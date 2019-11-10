В ЛНР заявили о сбитом БПЛА силовиков у линии соприкосновения в Донбассе

ЛУГАНСК, 10 ноя - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики сбила беспилотник украинских силовиков в районе подконтрольного ЛНР населенного пункта Сокольники близ линии соприкосновения в Донбассе , заявили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

Полеты боевой авиации и беспилотников вдоль всей линии соприкосновения в Донбассе запрещены минскими соглашениями.

"Подразделения противовоздушной обороны (ПВО) Народной милиции ЛНР в очередной раз пресекли попытку ведения противником разведки над территорией республики и предстоящую корректировку огня по населенному пункту Сокольники. Сегодня на пути следования в направлении населенного пункта Сокольники был обнаружен и сбит беспилотный летательный аппарат противника "Фурия", - сказали в ведомстве.

По данным ведомства, украинские силовики продолжают активно использовать беспилотные летательные аппараты на линии боевого соприкосновения, тем самым продолжая нарушать минские договоренности.

"Обращаем внимание международных наблюдателей Миссии ОБСЕ на очередной факт нарушения украинской стороной минских договоренностей, направленный на применение БПЛА в целях разведки и дальнейшей корректировки огня по населенным пунктам республики", - заявили в пресс-службе ведомства.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.