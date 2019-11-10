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РИА Новости

В Киеве пять человек пострадали в ДТП

19:15 10.11.2019
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© РИА Новости / СтрингерАвтомобиль скорой помощи на Украине
Автомобиль скорой помощи на Украине
© РИА Новости / Стрингер
КИЕВ, 10 ноя – РИА Новости. Пять человек пострадали при столкновении полицейского и пассажирского автомобилей в Киеве, сообщила в воскресенье пресс-служба Нацполиции украинской столицы.
"Автопроисшествие произошло вчера вечером на улице Щусева. В результате пострадали пять человек, которых доставили в больницу с травмами различной степени тяжести. Служебный автомобиль двигался по улице Щусева в направлении станции метро "Сырец" с включенными проблесковыми маячками и звуковым сигналом. На перекрестке с улицей Берлинского произошло столкновение с Audi", - отметили в пресс-службе.
Вследствие ДТП пострадали трое полицейских, пассажирка Audi 1968 года рождения и ее дочь.
Причины и обстоятельства ДТП будут устанавливать следователи Государственного бюро расследований.
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