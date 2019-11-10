В Киеве пять человек пострадали в ДТП

"Автопроисшествие произошло вчера вечером на улице Щусева. В результате пострадали пять человек, которых доставили в больницу с травмами различной степени тяжести. Служебный автомобиль двигался по улице Щусева в направлении станции метро "Сырец" с включенными проблесковыми маячками и звуковым сигналом. На перекрестке с улицей Берлинского произошло столкновение с Audi", - отметили в пресс-службе.