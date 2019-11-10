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РИА Новости

В СПЧ рады освобождению белух и косаток из "китовой тюрьмы" в Приморье

15:40 10.11.2019
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© Фото : ВНИРОВыпуск белух в Японском море
Выпуск белух в Японском море
© Фото : ВНИРО
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Совет при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) рад успешному окончанию операции по выпуску белух и косаток из "китовой тюрьмы" в Приморье, сообщается на сайте ведомства.
В воскресенье завершилась начавшаяся еще летом операция по освобождению сотни животных из "китовой тюрьмы": специалисты в бухте Успения выпустили последних белух, сообщили во ВНИРО. За процессом наблюдали представители общественных экологических организаций на арендованном судне.
"Мы рады тому, что животные наконец-то оказались на свободе", - приводятся на сайте слова председателя постоянной комиссии СПЧ по экологическим правам Сергея Цыпленкова.
Несмотря на это, по его словам, нет уверенности, что подобные случаи не повторятся вновь. Эту проблему можно решить изменениями в законодательстве, добавил правозащитник.
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В 2018 году в "китовой тюрьме" - в бухте Средняя в Приморье - нашли 11 косаток (все они оказались детенышами) и 90 белух, позже три белухи и одна косатка пропали из вольеров. Животных выловили незаконно и планировали продать в Китай. Следователи завели дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными. К решению проблемы подключился президент РФ Владимир Путин - он поручил профильными министерствам вместе с учеными решить судьбу животных.
Операция по выпуску животных началась в июне 2019 года. Первую партию из двух косаток и шести белух выпустили в Охотское море 27 июня.
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В октябре было решено выпустить последних 50 белух до 1 ноября 2019 года и сделать это не в родное для них Охотское море, как раньше, а в бухту Успения недалеко от Лазовского заповедника в Приморье. Такое решение принято из-за осенних штормов, недостатка финансирования и необходимости обеспечить безопасность людей и животных в штормовом море. Позже дату последнего выпуска перенесли на 10 ноября.
По данным учёных, в этом районе Японского моря сейчас есть хорошая кормовая база для белух. Пятого ноября началась погрузка белух для выпуска. Погода не позволила загрузить животных на два судна, и в итоге было решено выпускать белух поочерёдно. В пятницу специалисты выпустили в бухте Успения партию из 19 белух с судна "Профессор Кагановский". Параллельно шла погрузка 13 белух на "Зодиак", а когда "Профессор Кагановский" вернулся в бухту Средняя, на него загрузили последних 18 животных. Было решено выпускать две последние партии в один день 10 ноября.
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