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РИА Новости
Культура

Речь Владимира Путина к 90-летию Александры Пахмутовой. Прямая трансляция

16:22 10.11.2019 (обновлено: 16:29 10.11.2019)
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Трансляция завершена
Президент России Владимир Путин поздравляет с 90-летием советского и российского композитора, пианистку Александру Пахмутову.
Александра Пахмутова — автор более 400 песен, в числе которых "Птица счастья", "Как молоды мы были", "Беловежская пуща" и "Надежда".
Среди авторов стихов песен Пахмутовой — известные поэты Лев Ошанин, Михаил Матусовский, Евгений Долматовский, Роберт Рождественский и другие. Большинство песен были написаны ей в творческом союзе с ее мужем Николаем Добронравовым – известным российским поэтом-песенником.
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КультураВладимир ПутинАлександра Пахмутова
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