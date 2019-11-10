Речь Владимира Путина к 90-летию Александры Пахмутовой. Прямая трансляция

Президент России Владимир Путин поздравляет с 90-летием советского и российского композитора, пианистку Александру Пахмутову.
Александра Пахмутова — автор более 400 песен, в числе которых "Птица счастья", "Как молоды мы были", "Беловежская пуща" и "Надежда".
Среди авторов стихов песен Пахмутовой — известные поэты Лев Ошанин, Михаил Матусовский, Евгений Долматовский, Роберт Рождественский и другие. Большинство песен были написаны ей в творческом союзе с ее мужем Николаем Добронравовым – известным российским поэтом-песенником.