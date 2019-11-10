Александр Корниенко стал новым главой партии "Слуга народа"

КИЕВ, 10 ноя – РИА Новости. Новым главой партии "Слуга народа" стал Александр Корниенко, являющийся первым заместителем руководителя парламентской фракции политсилы, соответствующее решение было принято на съезде партии в воскресенье.
Ранее главой партии был спикер Верховной рады Дмитрий Разумков. Он заявил, что намерен покинуть пост главы партии "Слуга народа", так не может совмещать две должности. Ранее в воскресенье Разумков сложил полномочия на съезде партии.
"На внеочередном съезде партии "Слуга народа" главой партии избран Корниенко Александр Сергеевич", - сообщила в воскресенье глава пресс-офиса политсилы Евгения Кравчук, трансляцию съезда ведет телеканал "Наш".
Корниенко возглавлял избирательный штаб Владимира Зеленского в ходе президентской кампании.
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