Александр Корниенко стал новым главой партии "Слуга народа"

КИЕВ, 10 ноя – РИА Новости. Новым главой партии "Слуга народа" стал Александр Корниенко, являющийся первым заместителем руководителя парламентской фракции политсилы, соответствующее решение было принято на съезде партии в воскресенье.

Ранее главой партии был спикер Верховной рады Дмитрий Разумков. Он заявил, что намерен покинуть пост главы партии "Слуга народа", так не может совмещать две должности. Ранее в воскресенье Разумков сложил полномочия на съезде партии.