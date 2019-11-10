На выборах в Испании жители одного из поселков проголосовали за 32 секунды

Чтобы проголосовать как можно быстрее, жители Вильяррои собираются на избирательном участке за полчаса до начала для подготовки. На этот раз они даже заранее выстроились в очередь. Сразу после того, как все избиратели опустили бюллетени в урны, секретарь мэрии Клара Мартинес позвонила в избирательную комиссию, чтобы отчитаться о завершении голосования.