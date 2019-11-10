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РИА Новости

На выборах в Испании жители одного из поселков проголосовали за 32 секунды

13:26 10.11.2019
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© РИА Новости / Алехандро Мартинез Велез / Перейти в фотобанкИзбиратель голосует на одном из избирательных участков
Избиратель голосует на одном из избирательных участков
© РИА Новости / Алехандро Мартинез Велез
Перейти в фотобанк
МАДРИД, 10 ноя – РИА Новости. Голосование на досрочных парламентских выборах в испанском поселка Вильярроя (автономное сообщество Риоха) заняло всего 32 секунды.
В этом населенном пункте зарегистрированы всего восемь избирателей и каждый раз они пытаются установить новый рекорд голосования. На этот раз им это удалось. Так быстро они еще ни разу не голосовали – последний раз рекорд был установлен четыре года назад, тогда процесс занял на десять секунд больше, сообщает агентство Efe. На выборах 28 апреля голосование заняло полторы минуты.
Мадрид, Испания
03:31РИА Новости
Процедура выборов в парламент Испании
Чтобы проголосовать как можно быстрее, жители Вильяррои собираются на избирательном участке за полчаса до начала для подготовки. На этот раз они даже заранее выстроились в очередь. Сразу после того, как все избиратели опустили бюллетени в урны, секретарь мэрии Клара Мартинес позвонила в избирательную комиссию, чтобы отчитаться о завершении голосования.
В воскресенье в Испании проходят парламентские выборы, это четвертые за четыре года и вторые досрочные в 2019 году. По их итогам будут избраны Генеральные кортесы – 350 депутатов конгресса депутатов и 208 сенаторов.
Принять участие в голосовании имеют право 37 миллионов человек, из них 34,9 миллиона живут на территории Испании, 2,1 миллиона за границей. Почти 227 тысяч человек проголосуют впервые – это те, кто достиг совершеннолетия с момента апрельского голосования.
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ИспанияВ мире
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