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РИА Новости

В Анапе потушили пожар в частном доме

12:23 10.11.2019 (обновлено: 12:25 10.11.2019)
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© РИА Новости / Александр Кожохин / Перейти в фотобанкПожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России
Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России
© РИА Новости / Александр Кожохин
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Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России. Архивное фото
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Пожар в частном жилом доме в Анапе полностью ликвидирован, двое пострадавших госпитализированы, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Ранее в МЧС РФ сообщали, что при пожаре в частном жилом доме в Анапе погибли три человека, еще один пострадал.
"Объявлена ликвидация пожара, двое пострадавших доставлены в городскую клиническую больницу Анапы", - сказал собеседник агентства.
По его словам, к ликвидации возгорания привлекались 29 человек и девять единиц техники.
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МЧС РФАнапаРоссияПроисшествия
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