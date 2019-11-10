В Анапе потушили пожар в частном доме

МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Пожар в частном жилом доме в Анапе полностью ликвидирован, двое пострадавших госпитализированы, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Ранее в МЧС РФ сообщали, что при пожаре в частном жилом доме в Анапе погибли три человека, еще один пострадал.
"Объявлена ликвидация пожара, двое пострадавших доставлены в городскую клиническую больницу Анапы", - сказал собеседник агентства.
По его словам, к ликвидации возгорания привлекались 29 человек и девять единиц техники.