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РИА Новости
Война в Сирии

В Сирию за сутки вернулись более 810 беженцев из Ливана и Иордании

10:41 10.11.2019
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© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкПограничный переход "Насиб" на сирийско-иорданской границе
Пограничный переход Насиб на сирийско-иорданской границе
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Свыше 810 беженцев вернулись в Сирию за прошедшие сутки из Ливана и Иордании, сообщается в информационном бюллетене российского центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев, опубликованном в воскресенье на сайте Минобороны.
"За прошедшие сутки в Сирию с территорий иностранных государств возвратились 817 беженцев, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 205 человек..., из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 612 человек", - говорится в бюллетене.
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Отмечается, что за сутки восстановлено шесть жилых домов, школа и хлебопекарня. Кроме того, инженерные подразделения ВС Сирии разминировали еще 2,4 гектара территории, а также обнаружили и уничтожили 33 взрывоопасных предмета.
В Сирии с 2011 года продолжается вооруженный конфликт. К урегулированию активно подключились Россия, Иран, Турция, которые являются гарантами перемирия. За это время в Сирии удалось практически полностью победить террористов, начать политическое урегулирование, возвращение беженцев и восстановление разрушенной войной инфраструктуры. Был создан конституционный комитет, куда вошла и оппозиция. Первое заседание комитета прошло 30 октября в Женеве.
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Война в СирииСирияИорданияЛиванВ мире
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