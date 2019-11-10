В Сирию за сутки вернулись более 810 беженцев из Ливана и Иордании

МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Свыше 810 беженцев вернулись в Минобороны. Свыше 810 беженцев вернулись в Сирию за прошедшие сутки из Ливана и Иордании, сообщается в информационном бюллетене российского центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев, опубликованном в воскресенье на сайте

"За прошедшие сутки в Сирию с территорий иностранных государств возвратились 817 беженцев, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 205 человек..., из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 612 человек", - говорится в бюллетене.

Отмечается, что за сутки восстановлено шесть жилых домов, школа и хлебопекарня. Кроме того, инженерные подразделения ВС Сирии разминировали еще 2,4 гектара территории, а также обнаружили и уничтожили 33 взрывоопасных предмета.