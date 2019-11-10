В РПЦ призвали посадить в тюрьму женщину, которая решила кастрировать сына

МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости, Артем Буденный. Женщину, которая в американском суде отстояла свое право кастрировать сына, нужно было бы посадить в тюрьму, заявил председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

Ранее СМИ писали о судебном процессе в США между отцом и матерью семилетнего мальчика: мать одевала ребенка как девочку и хотела его химически кастрировать. Отец - Джеффри Янгер – посчитал это насилием над ребенком, но 11 из 12 присяжных встали тогда на сторону матери.

"Одно дело, когда человек достигает совершеннолетия и, будучи взрослым, делает тот, или иной выбор, а другое дело, когда кастрируют ребенка. Эту женщину надо было бы в тюрьму за это посадить. А ее защищают адвокаты, она выиграла судебный процесс. Это свидетельствует об очень серьезной духовной деградации тех людей в США, в чьих руках оказывается власть, в том числе судебная", - сказал митрополит Иларион в эфире передачи "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24".

Он отметил, что США изменились за последние четверть века, поскольку "все большее пространство завоевывает секулярная, либеральная и во многом антицерковная и антихристианская идеология".

Отвечая на вопрос ведущей, почему Церковь не вмешалась в этот судебный процесс, митрополит Иларион заметил, что церкви в США "во многих случаях несвободны в том, чтобы высказывать позицию".

"Я неоднократно встречался с религиозными лидерами (США – ред.), которые жалуются, что если они сделают то, или иное заявление, противоречащее нынешним правилам политкорректности, их могут посадить в тюрьму. <…> Многие религиозные лидеры Америки либо повторяют то, что необходимо говорить с точки зрения правил политкорректности, либо предпочитают молчать", - рассказал он.