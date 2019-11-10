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РИА Новости
Религия и мировоззрение

В РПЦ призвали посадить в тюрьму женщину, которая решила кастрировать сына

10:01 10.11.2019 (обновлено: 10:20 10.11.2019)
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМитрополит Волоколамский, председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата Иларион
Митрополит Волоколамский, председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата Иларион
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Митрополит Волоколамский, председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата Иларион. Архивное фото
МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости, Артем Буденный. Женщину, которая в американском суде отстояла свое право кастрировать сына, нужно было бы посадить в тюрьму, заявил председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.
Ранее СМИ писали о судебном процессе в США между отцом и матерью семилетнего мальчика: мать одевала ребенка как девочку и хотела его химически кастрировать. Отец - Джеффри Янгер – посчитал это насилием над ребенком, но 11 из 12 присяжных встали тогда на сторону матери.
"Одно дело, когда человек достигает совершеннолетия и, будучи взрослым, делает тот, или иной выбор, а другое дело, когда кастрируют ребенка. Эту женщину надо было бы в тюрьму за это посадить. А ее защищают адвокаты, она выиграла судебный процесс. Это свидетельствует об очень серьезной духовной деградации тех людей в США, в чьих руках оказывается власть, в том числе судебная", - сказал митрополит Иларион в эфире передачи "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24".
Он отметил, что США изменились за последние четверть века, поскольку "все большее пространство завоевывает секулярная, либеральная и во многом антицерковная и антихристианская идеология".
Отвечая на вопрос ведущей, почему Церковь не вмешалась в этот судебный процесс, митрополит Иларион заметил, что церкви в США "во многих случаях несвободны в том, чтобы высказывать позицию".
"Я неоднократно встречался с религиозными лидерами (США – ред.), которые жалуются, что если они сделают то, или иное заявление, противоречащее нынешним правилам политкорректности, их могут посадить в тюрьму. <…> Многие религиозные лидеры Америки либо повторяют то, что необходимо говорить с точки зрения правил политкорректности, либо предпочитают молчать", - рассказал он.
Представитель РПЦ привел в качестве положительного примера проповедника Билли Грэма, "который всегда говорил, что думал, в том числе про гендерные отношения".
Глава синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда
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