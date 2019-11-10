Работающий в Сирии учитель рассказала о желании детей изучать русский язык

В субботу прошел телемост между сирийскими школьниками, которые приехали на базу ВС РФ в Хмеймим, и представителями детско-юношеского военно-патриотического движения "Юнармия", которые находились в Москве.
Во время диалога, который прошел под девизом "Дети России – детям Сирии", участники познакомили друг друга с культурой, традициями и обычаями своих стран.
Русский язык ввели в сирийских школах как второй иностранный пять лет назад.
"Мы работаем в государственных школах, плюс я открыла частный центр по обучению русскому языку. Мы готовим песни, стихи, концерты для Хмеймима, для России, изучаем обычную государственную программу русского языка отдельно от школ", - сказала Колонских, добавив, что преподает в Джебле.
"Основная часть детей, изучающих русский язык, живет на побережье. Желание изучать русский огромное, и тот, кто изучает русскую классику, тоже воспитывает в себе русскую душу", - подчеркнула педагог.
Она рассказала, что в телемосте принимали участие в основном школьники 9-х классов, дети 15-16 лет.
Школьник Юнес Мейхум сообщил журналистам, что учит русский язык четвертый год.
"Изучаю русский, потому что люблю Россию и хочу поехать туда. В Москву. Знаю, что там есть Кремль и Красная... ручка. Ой, - Красная площадь”, - сказал юноша, смутившись после своей ошибки.
Другая школьница Виктория призналась, что планирует поехать учиться в Россию.
"Хочу быть преподавателем", - уточнила она, добавив, что после школы не бросит изучение русского языка.