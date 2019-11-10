Работающий в Сирии учитель рассказала о желании детей изучать русский язык

ХМЕЙМИМ (Сирия), 10 ноя - РИА Новости. Желание изучать русский язык у сирийских детей огромное, многие из них хотят поехать в Желание изучать русский язык у сирийских детей огромное, многие из них хотят поехать в Россию по окончании школы, заявила учитель русского языка в Сирии Наталья Колонских.

В субботу прошел телемост между сирийскими школьниками, которые приехали на базу ВС РФ в Хмеймим, и представителями детско-юношеского военно-патриотического движения "Юнармия", которые находились в Москве.

Во время диалога, который прошел под девизом "Дети России – детям Сирии", участники познакомили друг друга с культурой, традициями и обычаями своих стран.

Русский язык ввели в сирийских школах как второй иностранный пять лет назад.

"Мы работаем в государственных школах, плюс я открыла частный центр по обучению русскому языку. Мы готовим песни, стихи, концерты для Хмеймима, для России, изучаем обычную государственную программу русского языка отдельно от школ", - сказала Колонских, добавив, что преподает в Джебле.

"Основная часть детей, изучающих русский язык, живет на побережье. Желание изучать русский огромное, и тот, кто изучает русскую классику, тоже воспитывает в себе русскую душу", - подчеркнула педагог.

Она рассказала, что в телемосте принимали участие в основном школьники 9-х классов, дети 15-16 лет.

Школьник Юнес Мейхум сообщил журналистам, что учит русский язык четвертый год.

"Изучаю русский, потому что люблю Россию и хочу поехать туда. В Москву. Знаю, что там есть Кремль и Красная... ручка. Ой, - Красная площадь”, - сказал юноша, смутившись после своей ошибки.

Другая школьница Виктория призналась, что планирует поехать учиться в Россию.