В Алабаме недовольный мужчина "зарезал" надувного "малыша-Трампа"

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Полиция в американском штате Полиция в американском штате Алабама задержала неизвестного, проткнувшего ножом воздушный шар, изображающий "малыша- Трампа ", сообщает телеканал ABC 3340

Шар, изображающий президента в образе злого младенца в подгузнике с мобильным телефоном в руке, "подвергся нападению" в Алабаме незадолго до матча по американскому футболу, который в субботу посетили президент с супругой.

Мужчина, совершивший нападение, был недоволен организаторами протеста против Трампа. Он продолжал кричать на организаторов, пока полиция в наручниках вела его к машине, отмечает телеканал.

Not all Heroes wear Capes!! Hoyt Hutchinson popped the Baby Trump balloon in Tuscaloosa. It’s beyond repair. pic.twitter.com/xM1xGY0snt — GKIRBO (@gkirbo_hbk) 9 ноября 2019 г.

Воздушный шар доставили в субботу в город Таскалуса, чтобы выразить недовольство присутствием президента на матче. Аренда шара стоила организаторам протеста четыре тысячи долларов, которые были собраны с помощью пожертвований.

Представитель организации, владеющей воздушным шаром, заявил, что потеря "малыша-Трампа" не сыграет для них особой роли. "У нас таких шесть и мы продолжим сопротивление против лже-командующего!" — заявил он.

Трамп поблагодарил спортсменов в своем аккаунте в Twitter. "Спасибо Государственному университету Луизианы и Алабаме за великолепную игру", — написал Трамп. Он также поделился в соцсети видео, на котором болельщики встречают его овациями и продолжительными аплодисментами. "Но Fake News вам никогда этого не покажут", — посетовал президент.