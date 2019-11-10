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РИА Новости

В Алабаме недовольный мужчина "зарезал" надувного "малыша-Трампа"

05:17 10.11.2019 (обновлено: 13:06 10.11.2019)
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© Fotolia / Tiko AramyanМужчина с ножом
Мужчина с ножом
© Fotolia / Tiko Aramyan
Мужчина с ножом. Архивное фото
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Полиция в американском штате Алабама задержала неизвестного, проткнувшего ножом воздушный шар, изображающий "малыша-Трампа", сообщает телеканал ABC 3340.
Шар, изображающий президента в образе злого младенца в подгузнике с мобильным телефоном в руке, "подвергся нападению" в Алабаме незадолго до матча по американскому футболу, который в субботу посетили президент с супругой.
Мужчина, совершивший нападение, был недоволен организаторами протеста против Трампа. Он продолжал кричать на организаторов, пока полиция в наручниках вела его к машине, отмечает телеканал.
Воздушный шар доставили в субботу в город Таскалуса, чтобы выразить недовольство присутствием президента на матче. Аренда шара стоила организаторам протеста четыре тысячи долларов, которые были собраны с помощью пожертвований.
Представитель организации, владеющей воздушным шаром, заявил, что потеря "малыша-Трампа" не сыграет для них особой роли. "У нас таких шесть и мы продолжим сопротивление против лже-командующего!" — заявил он.
Трамп поблагодарил спортсменов в своем аккаунте в Twitter. "Спасибо Государственному университету Луизианы и Алабаме за великолепную игру", — написал Трамп. Он также поделился в соцсети видео, на котором болельщики встречают его овациями и продолжительными аплодисментами. "Но Fake News вам никогда этого не покажут", — посетовал президент.
В конце октября зрители бейсбольного матча мировой серии встретили Трампа выкриками: "За решетку его!" Сам Трамп на крики не отреагировал. Он стоял улыбаясь и аплодируя.
Президент США Дональд Трамп
11 октября, 05:55РИА Новости
Трамп прошелся по "спятившим" демократам, добивающимся его импичмента
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Дональд ТрампАлабамаСШАВ мире
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