СМИ: Госдеп мог одобрить выделение помощи Украине без одобрения Трампа

По словам источников агентства, в бюро по законодательным вопросам госдепартамента 9 сентября сообщили, что на финансовую помощь более не действует "заморозка". Источники также утверждают, что разрешение возобновить помощь госдепу передал тогда советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон. Отмечается, что "остается неясным", сделал ли Болтон это с одобрения президента.