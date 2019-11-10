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РИА Новости

СМИ: Госдеп мог одобрить выделение помощи Украине без одобрения Трампа

01:37 10.11.2019 (обновлено: 04:46 10.11.2019)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© РИА Новости / Илья Питалев
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Президент США Дональд Трамп
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Госдепартамент США мог одобрить возобновление выделения финансовой помощи Украине до соответствующего распоряжения президента Дональда Трампа, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источники.
По данным агентства, Трамп заявлял, что приказал разморозить финансовую помощь 11 сентября, однако госдепартамент распорядился передать 141 миллион долларов Украине несколькими днями ранее.
По словам источников агентства, в бюро по законодательным вопросам госдепартамента 9 сентября сообщили, что на финансовую помощь более не действует "заморозка". Источники также утверждают, что разрешение возобновить помощь госдепу передал тогда советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон. Отмечается, что "остается неясным", сделал ли Болтон это с одобрения президента.
Ранее Трамп признался, что принял решение о размораживании помощи Украине после звонка сенатора Роба Портмана, который объяснил, что это важно.
Президент США Дональд Трамп
Вчера, 21:38РИА Новости
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Дональд ТрампГосударственный департамент СШАСШАУкраинаВ мире
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