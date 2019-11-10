СМИ: Госдеп мог одобрить выделение помощи Украине без одобрения Трампа

МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Госдепартамент США мог одобрить возобновление выделения финансовой помощи Украине до соответствующего распоряжения президента Дональда Трампа, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источники.
По данным агентства, Трамп заявлял, что приказал разморозить финансовую помощь 11 сентября, однако госдепартамент распорядился передать 141 миллион долларов Украине несколькими днями ранее.
По словам источников агентства, в бюро по законодательным вопросам госдепартамента 9 сентября сообщили, что на финансовую помощь более не действует "заморозка". Источники также утверждают, что разрешение возобновить помощь госдепу передал тогда советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон. Отмечается, что "остается неясным", сделал ли Болтон это с одобрения президента.
Ранее Трамп признался, что принял решение о размораживании помощи Украине после звонка сенатора Роба Портмана, который объяснил, что это важно.