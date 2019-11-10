"Тайна сферического студня раскрыта". Океан преподнес удивительные находки

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости, Татьяна Пичугина. Уходящий год оказался богат на необычные находки в глубинах Мирового океана. Исследователи столкнулись с неизвестными ранее живыми объектами и таинственными желеобразными "мешками". Открытия стали возможными благодаря стремительному прогрессу в производстве глубоководного снаряжения, развитию новых методов анализа, доступности больших баз данных, собранных предыдущими поколениями океанологов. О самых интересных результатах изучения подводного мира — в подборке РИА Новости.

Гигантский пузырь-яйцо

В начале октября дайверы с судна REV Ocean обследовали остов корабля, затонувшего во время Второй мировой у берегов Норвегии. Когда они возвращались назад, в двухстах метрах от берега в толще холодной воды наблюдали удивительный феномен: громадную прозрачную сферу, наполненную чем-то странным.

Один из дайверов — Рональд Рааш — снял сферу на видео. Это помогло быстро опознать объект.

статьи в Marine Biology Research. В 2006 году аквалангисты, нырявшие у берегов Южной Норвегии, впервые увидели в море сферы из студенистой оболочки диаметром в метр. Ученые предположили, что это вид кальмаров, производящих большие яйца, полные мальков. Стали собирать информацию. Двадцать семь новых свидетельств из Норвегии, Швеции, Неаполитанского залива, Хорватии, Мальты, Франции послужили основанием для публикации в конце 2018 годав Marine Biology Research.

сообщении волонтерского проекта. Генетический анализ показал, что эти сферы принадлежат кальмарам вида Illex coindetii. Затем были сделаны еще 80 находок. И вот наконец тайна "больших сферических студней" раскрыта, говорится вволонтерского проекта. Генетический анализ показал, что эти сферы принадлежат кальмарам вида Illex coindetii.

Кальмары-иллекс обитают в Средиземном море и Атлантике. Это десятирукие беспозвоночные существа размером около 30 сантиметров. Самка за один раз производит на свет десятки и сотни тысяч зародышей. Через пару недель они превращаются во взрослых особей.

Рачки-убийцы

объявили об открытии нового вида бокоплава — крошечного рачка, внешне похожего на креветку. Ученые из университета Хиросимы (Япония) и университета Тромсе (Норвегия) в конце октябряоб открытии нового вида бокоплава — крошечного рачка, внешне похожего на креветку.

Собственно, рачков обнаружили в 2017-м в жабрах китовой акулы Rhincodon typus — самой крупной рыбы на планете. Ее стихия — тропические моря. А этот экземпляр попался исследователям в 2007 году и был помещен в прибрежный рыбный заповедник.

Ученые взяли образцы прямо из пасти хищницы с помощью помпы. В пробе обнаружились неизвестные рачки-бокоплавы, которых авторы работы отнесли к новому виду Podocerus jinbe.

Это существа размером шесть миллиметров, питающиеся мертвой органикой. Они фильтруют ее с помощью щетинок на антеннах-усиках. В образцах насчитывалось более шестисот особей и еще около тысячи бокоплавов известного ранее вида Podocerus zeylanicus. Почему их так много?

Способность бокоплавов собираться в большие группы известна ученым. В 2016 году в водах Австралии специальным замером было зафиксировано, что рачки за пять минут сбиваются в рой из тысячи особей. Вероятно, такое же поведение привело к высокой плотности рачков в пасти китовой акулы, хотя это нетипичное для них место кормления. Точнее, ученые обнаружили их там впервые.

Почему пасть хищницы показалась бокоплавам привлекательной, неясно. Однако рой рачков мог вызвать проблемы с дыханием у акулы. Ученые нашли ее вялой, со сниженным аппетитом. Через три месяца после забора образца она погибла.

© Фото : The Japanese Society of Systematic Zoology Новый вид ракообразных Podocerus jinbe найден в Японии в пасти китовой акулы © Фото : The Japanese Society of Systematic Zoology Новый вид ракообразных Podocerus jinbe найден в Японии в пасти китовой акулы

Желатиновый кайт

В апреле этого года команда проекта "Пять глубочайших экспедиций" совершила погружение на дно Зондского желоба, в самую удаленную от поверхности Индийского океана точку (более семи километров). Там исследователи поставили видеокамеру и снимали в течение двух с половиной часов все, что попадалось в объектив.

Среди обнаруженных животных оказались несколько неизвестных ранее видов медуз. Особенно поразило океанологов одно существо, похожее на воздушного змея из желе.

отметил , что "воздушный змей" напоминает стебельчатую асцидию — хордовое животное, похожее на двугорлый мешок. Среди участников погружения был профессор морской биологии Ньюкаслского университета (Великобритания) Алан Джеймисон. Он, что "воздушный змей" напоминает стебельчатую асцидию — хордовое животное, похожее на двугорлый мешок.