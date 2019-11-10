Биография Михаила Калашникова

Всемирно известный советский и российский конструктор стрелкового оружия Михаил Тимофеевич Калашников родился 10 ноября 1919 года в селе Курья Алтайского края в многодетной крестьянской семье. Он был семнадцатым ребенком в семье, в которой из девятнадцати родившихся детей выжили только восемь.

В 1930 году семья Тимофея Калашникова, признанного кулаком, была сослана из Алтайского края в поселок Нижняя Моховая (Томская область). В том же году отец семейства умер.

Михаил Калашников с раннего детства проявлял интерес к механизмам и писал стихи.

Окончив семь классов средней школы, он вернулся обратно на Алтай на заработки, но в родном селе устроиться на работу не смог. Через некоторое время Калашников возвратился обратно домой в Нижнюю Моховую, где проучился еще один год в школе.

В 1936 году, подправив в документах дату рождения, он получил паспорт и вновь возвратился в Курью, где устроился работать на машинно-тракторную станцию.

В 1937 году переехал в Казахстан и поступил учеником в железнодорожное депо станции Матай Туркестано-Сибирской железной дороги. Через некоторое время его перевели в Алма-Ату техническим секретарем политического отдела 3-го железнодорожного отделения Туркестано-Сибирской железной дороги.

В сентябре 1938 года Михаил Калашников был призван в ряды Красной армии . Окончив школу механиков-водителей танка, проходил срочную службу в танковом полку, дислоцированном в городе Стрый Западной Украины Киевского Особого военного округа. Во время службы проявил себя как изобретатель. Он разработал инерционный счетчик количества выстрелов танковой пушки, приспособление для эффективной стрельбы из пистолета через щели в башне танка. Калашников также сконструировал прибор для учета моторесурса двигателя танка, с которым был направлен командующим округом генералом армии Георгием Жуковым в Москву для испытаний, а оттуда весной 1941 года в Ленинград (ныне Санкт-Петербург) на завод № 174 им. К. Е. Ворошилова для внедрения изобретения в производство.

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За это изобретение Георгий Жуков наградил конструктора именными часами.

Когда началась Великая Отечественная война (1941-1945) Михаил Калашников был отправлен командиром танка в состав 108-й танковой дивизии Брянского фронта. С сентября 1941 года принимал участие в боевых действиях. В октябре 1941 года в боях под Брянском был тяжело ранен и контужен. В госпитале придумал конструкцию пистолета-пулемета. В 1942 году, находясь в восстановительном отпуске, создал образец пистолета-пулемета в железнодорожных мастерских казахстанской станции Матай. Затем этот образец дорабатывался совместными усилиями – изобретателя и преподавателей, мастеров в учебно-производственных мастерских Московского авиационного института, эвакуированного в Алма-Ату.

В июне 1942 года образец пистолета-пулемета Калашникова направили на отзыв в Артиллерийскую академию имени Ф.Э. Дзержинского, эвакуированную в Самарканд (Узбекистан). Первым из оружейных специалистов оценил опытный образец начальник этой академии, генерал-майор Анатолий Благонравов, который выявил недоработки конструкции, но, отметив талантливость начинающего разработчика, рекомендовал направить Калашникова на техническую учебу.

В июле 1942 года изобретатель был направлен служить на научно-испытательный полигон стрелкового и минометного вооружения (НИПСМВО) Московского военного округа, где пистолет-пулемет прошел полномасштабные испытания, но вследствие дороговизны производства и отдельных недостатков на вооружение не поступил.

На НИПСМВО до 1944 года Михаил Калашников, помимо пистолета-пулемета, разработал ручной пулемет и самозарядный карабин, на вооружение эти образцы также не поступили.

В 1945 году Калашников принял участие в конкурсе на разработку автомата под патрон образца 1943 года. По результатам конкурсных испытаний в 1947 году автомат АК-47 был рекомендован для принятия на вооружение Советской армии. В начале 1948 года Михаил Калашников был командирован на Ижевский машиностроительный завод (ныне ОАО "Концерн "Калашников") для авторского участия в создании технической документации и организации изготовления опытной партии автоматов для войсковых испытаний. После успешной всесторонней эксплуатации автоматов в войсках и окончательной доработки в январе 1949 года автомат приняли на вооружение Советской армии под названием "7,62-мм автомат Калашникова образца 1947 года (АК)".

В сентябре 1949 года, демобилизовавшись из армии в звании старшего сержанта, Михаил Калашников переехал на постоянное жительство в Ижевск. Он поступил на работу в отдел главного конструктора Ижевского машиностроительного завода, на котором развернули серийное производство автомата АК. На этом заводе он работал в 1949-1957 годах ведущим конструктором, в 1957-1967 годах начальником конструкторского бюро.

В 1967-1979 годах был заместителем главного конструктора Ижевского машиностроительного завода (с 1975 года – Производственное объединение "Ижмаш").

С 1979 года работал главным конструктором – начальником конструкторского бюро по стрелковому оружию научно-производственного объединения "Ижмаш" (в начале 1990-х годов преобразовано в АО "Ижмаш", позже – в ОАО "Концерн "Ижмаш", в 2013 году – в ОАО "Концерн "Калашников").

Возглавляемый Калашниковым коллектив конструкторов завода создал на базе автомата АК первую унифицированную систему автоматического стрелкового оружия. На вооружение были приняты: 7,62-миллиметровый модернизированный автомат (АКМ), 7,62-миллиметровый ручной пулемет (РПК). Позднее на оснащение армии поступили их модификации – АКМС и РПКС со складными прикладами и прицелами ночного видения – АКМН, АКМСН и РПКСН (1963).

В начале 1960-х годов в конструкторском бюро Калашникова создали конструкцию единого пулемета под винтовочный патрон. На вооружение Советской армии были приняты 7,62-миллиметровые пулеметы Калашникова – ПК (1961), ПКС (1961), танковый вариант – ПКТ, для установки на бронетранспортерах – ПКБ (1962) и их модернизированные варианты ПКТМ и ПКМБ, а также ПКМ и его станковый вариант ПКМС (1969).

В конце 1960-х годов конструкторское бюро под руководством Михаила Калашникова приступило к созданию нового малокалиберного автоматического оружия (5,45 миллиметров). В 1974 году на вооружение Советской армии и стран Варшавского договора были приняты 5,45-миллиметровые автоматы АК-74 и АКС-74, а чуть позже на их базе был разработан и принят на вооружение новый комплекс стрелкового оружия: укороченный автомат АКС-74У (1979) и его модификации с ночным прицелом АКС-74СН, АКС-74УБ с прибором бесшумной стрельбы (ПБС) и бесшумным подствольным гранатометом, а также ручные пулеметы – РПК-74 (на базе АК-47), РПКС-74 со складывающимся прикладом, РПК-74М и модификация с ночным прицелом РПК-74Н.

В 1991 году на вооружение и в серийное производство поступили АК-74М калибра 5,45 миллиметров и его модификации с оптическим и ночным прицелом (АК-74МП, АК-74МН). На все автоматы Калашникова могли устанавливаться штык-ножи, приборы бесшумной стрельбы и подствольные гранатометы.

Кроме стрелкового оружия для вооруженных сил в конструкторском бюро под руководством Калашникова разработало большое количество оружия для спортсменов и охотников. Охотничьи самозарядные карабины "Сайга", сконструированные на базе автомата Калашникова, имеют несколько модификаций. Среди них гладкоствольная модель "Сайга", самозарядный карабин "Сайга-410", "Сайга-20С". Всего в конструкторском бюро Калашникова создано более сотни образцов боевого оружия

Автоматическое стрелковое оружие, разработанное Калашниковым, отличалось высокой надежностью, эффективностью, простотой в обращении.

В 1971 году по совокупности исследовательско-конструкторских работ и изобретений без защиты диссертации Михаилу Калашникову была присвоена ученая степень доктора технических наук. В 1994 году ему присвоили воинское звание "генерал-майор" , а в 1999 году – "генерал-лейтенант".

Михаил Калашников – Герой Российской Федерации ( 2009 ), дважды Герой Социалистического Труда (1958, 1976). Среди многочисленных наград конструктора-оружейника – три ордена Ленина (1958, 1969, 1976), ордена Красной Звезды (1949), Трудового Красного Знамени (1957), Октябрьской Революции (1974), Дружбы народов (1982), Отечественной войны 1-й степени (1985), "За заслуги перед Отечеством" II степени ( 1994 ), Святого апостола Андрея Первозванного ( 1998 ), "За военные заслуги" ( 2004 ), медали, а также ордена и медали иностранных государств.

Конструктор – лауреат Государственной премии СССР (1949), Ленинской премии (1964), Государственной премии РФ (1997), премии президента РФ (2003), Всероссийской литературной премии "Сталинград" (1997), Всероссийской литературной премии им. А. В. Суворова (2009).

Михаилом Калашниковым были написаны несколько книг воспоминаний: "Записки конструктора-оружейника" (1992), "От чужого порога до Спасских ворот" (1997), "Я с вами шел одной дорогой: Мемуары" (1999), "Калашников: траектория судьбы" (2004), "В вихре моей жизни" (2007), "Все нужное – просто" (2009). Он был членом Союза писателей России

На родине Калашникова в селе Курья Алтайского края и в Ижевске установлены прижизненный бронзовый бюст и памятник. В 2017 году оружейнику открыли памятник в Москве . В 2004 году в Ижевске был открыт Музейно-выставочный комплекс стрелкового оружия им. М.Т. Калашникова.

В Ижевске с 2002 года существует Межрегиональный общественный фонд имени М.Т. Калашникова , учрежденный при непосредственном участии конструктора. Фонд занимается популяризацией деятельности Михаила Калашникова и других российских оружейников.