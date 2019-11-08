В Вологодской области сообщение с девятью населенными пунктами ограничено

Ранее сообщалось, что аномальная погода привела к подтоплению и отключению электричества в некоторых населенных пунктах Вологодской области. Режим ЧС в среду был введен в 13 районах.

Как сообщил начальник областного департамента дорожного хозяйства и транспорта Андрей Накрошаев, в пик паводка в зону затопления попало 11 региональных и 13 муниципальных дорог, по некоторым из которых проезд был невозможен. На сегодняшний день аварийные бригады дорожников восстановили большую часть объектов. Незавершенными остаются лишь шесть дорог, работы на которых могут быть продолжены только после спада воды.