В Вологодской области сообщение с девятью населенными пунктами ограничено

С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 ноя – РИА Новости. Дорожные службы Вологодской области восстановили проезд по основной части дорог, оказавшихся в зоне затопления из-за непогоды, однако транспортное сообщение с девятью населенными пунктами остается ограниченным, поскольку ремонтные работы возможны только после спада воды, сообщает в пятницу пресс-служба регионального правительства.
Ранее сообщалось, что аномальная погода привела к подтоплению и отключению электричества в некоторых населенных пунктах Вологодской области. Режим ЧС в среду был введен в 13 районах.
Как сообщил начальник областного департамента дорожного хозяйства и транспорта Андрей Накрошаев, в пик паводка в зону затопления попало 11 региональных и 13 муниципальных дорог, по некоторым из которых проезд был невозможен. На сегодняшний день аварийные бригады дорожников восстановили большую часть объектов. Незавершенными остаются лишь шесть дорог, работы на которых могут быть продолжены только после спада воды.
"По этой причине до сих пор ограничено сообщение с 9 населенными пунктами (6 в Грязовецком и 3 в Череповецком районе), население которых полностью обеспечено питьевой водой и продовольствием", - информируют власти региона.
Ранее в пятницу представитель управления МЧС по Вологодской области сообщала о восстановлении дорожной инфраструктуры в регионе и отсутствии населенных пунктов, полностью "отрезанных" от транспортного сообщения.