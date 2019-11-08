Электроснабжение в Вологодской области восстановлено после непогоды

С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 ноя - РИА Новости. Все населенные пункты Все населенные пункты Вологодской области , оставшиеся без света из-за непогоды, подключены к электроснабжению, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на губернатора Олега Кувшинникова.

Ранее сообщалось, что аномальная погода привела к подтоплению и отключению электричества в некоторых населенных пунктах Вологодской области. Режим ЧС в среду был введен в 13 районах.

"Как подчеркнул глава региона, по состоянию на 10 часов утра к системам стационарного электроснабжения подключены все 586 населенных пунктов, оставшихся без света в минувшие дни по причине аномальных осадков", - говорится в сообщении.

По словам Кувшинникова, при этом остаются подтопленными три населенных пункта в Вологодском районе, из которых эвакуированы 48 человек (деревня Дудинское, территория коттеджных участков "Сосновый берег" поселка Новое и деревня Михальцево).

"Жильцы, пожелавшие остаться в пунктах временного размещения, обеспечены горячим питанием, постельными принадлежностями и вещами первой необходимости. Для пресечения фактов мародерства и вандализма покинутые дома взяты под усиленную охрану сотрудниками полиции и Росгвардии", - отмечают областные власти.

По заключению синоптиков, на реках центральных и юго-западных районов области наблюдается устойчивое снижение уровней. При этом продолжается подъем воды в реке Молога, однако его интенсивность заметно снизилась.