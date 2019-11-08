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РИА Новости
Вологодская область

Электроснабжение в Вологодской области восстановлено после непогоды

15:34 08.11.2019 (обновлено: 16:00 11.11.2019)
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкЛЭП
ЛЭП
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 ноя - РИА Новости. Все населенные пункты Вологодской области, оставшиеся без света из-за непогоды, подключены к электроснабжению, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на губернатора Олега Кувшинникова.
Ранее сообщалось, что аномальная погода привела к подтоплению и отключению электричества в некоторых населенных пунктах Вологодской области. Режим ЧС в среду был введен в 13 районах.

"Как подчеркнул глава региона, по состоянию на 10 часов утра к системам стационарного электроснабжения подключены все 586 населенных пунктов, оставшихся без света в минувшие дни по причине аномальных осадков", - говорится в сообщении.

По словам Кувшинникова, при этом остаются подтопленными три населенных пункта в Вологодском районе, из которых эвакуированы 48 человек (деревня Дудинское, территория коттеджных участков "Сосновый берег" поселка Новое и деревня Михальцево).
"Жильцы, пожелавшие остаться в пунктах временного размещения, обеспечены горячим питанием, постельными принадлежностями и вещами первой необходимости. Для пресечения фактов мародерства и вандализма покинутые дома взяты под усиленную охрану сотрудниками полиции и Росгвардии", - отмечают областные власти.
Подтопления в Вологодской области
8 ноября, 10:16РИА Новости
МЧС восстановило проезд к вологодским селам, нарушенный из-за подтоплений
По заключению синоптиков, на реках центральных и юго-западных районов области наблюдается устойчивое снижение уровней. При этом продолжается подъем воды в реке Молога, однако его интенсивность заметно снизилась.
"С 10 по 12 ноября на всей территории области прогнозируются осадки и повышение температуры воздуха до +5 градусов, что может спровоцировать таяние выпавшего снега и повторное повышение уровней воды в реках", - информирует правительство региона.
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Вологодская областьВологодская область
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