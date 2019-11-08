Бречалов рассказал о результатах цифровизации электросетей Удмуртии

"Недавно в Удмуртии был ураганный ветер, в результате сорвало крышу детского сада, школы. При этом системы электросетей очень оперативно отреагировали. Я следил в онлайн-режиме, если сообщение о ЧП было в 00.01, то в 00.40 уже писали: спасибо, уже отремонтировали. То есть, потребитель уже видит на себе эти изменения", - сказал журналистам Бречалов.