Бречалов рассказал о результатах цифровизации электросетей Удмуртии

ИЖЕВСК, 8 ноя – РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов заявил, что проект цифровизации электросетей в регионе увеличил оперативность реагирования на различные аварии в сетях и занимает меньше времени на ликвидацию последствий после ураганов, когда из-за обрывов электролиний люди остаются без электроэнергии
Удмуртия стала пилотной площадкой, где "Россети" внедрили автоматизированное управление энергетическим комплексом. В Ижевске в пятницу состоялся выездной круглый стол комитета Государственной Думы Российской Федерации по энергетике на тему "Энергетический комплекс и электросетевое хозяйство – цифровая трансформация", где обсуждались вопросы энергетического комплекса страны.
"Недавно в Удмуртии был ураганный ветер, в результате сорвало крышу детского сада, школы. При этом системы электросетей очень оперативно отреагировали. Я следил в онлайн-режиме, если сообщение о ЧП было в 00.01, то в 00.40 уже писали: спасибо, уже отремонтировали. То есть, потребитель уже видит на себе эти изменения", - сказал журналистам Бречалов.
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