Удмуртия намерена консолидировать активы электросетей региона

ИЖЕВСК, 8 ноя – РИА Новости. В планах властей В планах властей Удмуртии – консолидировать активы электросетей региона и сэкономить средства за счет эффективности, заявил журналистам глава Удмуртии Александр Бречалов

Удмуртия стала пилотной площадкой, где "Россети" внедрили автоматизированное управление энергетическим комплексом. По итогам выездного круглого стола ГД РФ в Ижевске на тему цифровой трансформации энергетического комплекса страны, Бречалов заявил, что власти региона заинтересованы в консолидации активов электросетей.

"Что касается перспектив и развития этого проекта, то мы заинтересованы в консолидации активов, для нас это уже совершенно очевидно. Вы видите, что у нас освещаются улицы, и это не отражается на тарифах, на гражданах, это не отражается в дополнительных расходах города или республики", - сказал Бречалов журналистам.

Он отметил, что бюджет на этом проекте экономит средства, которые направляются на развитие социальной жизни. "Эти средства идут на улучшение качества жизни людей, и с точки зрения менеджерской, это уникальный проект, потому что мы его при всех сложностях реализовали чуть больше чем за год", - сказал глава Удмуртии, добавив, что проект сопровождали и поддерживали федеральные власти и законодатели на всех уровнях его реализации.