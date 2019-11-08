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РИА Новости
Удмуртская Республика

Удмуртия намерена консолидировать активы электросетей региона

21:32 08.11.2019 (обновлено: 21:34 08.11.2019)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкГлава Удмуртии Александр Бречалов на сессии "Спорт для всех: мировые тренды и деловой подход" в рамках Петербургского международного экономического форума 2019
Глава Удмуртии Александр Бречалов на сессии Спорт для всех: мировые тренды и деловой подход в рамках Петербургского международного экономического форума 2019
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ИЖЕВСК, 8 ноя – РИА Новости. В планах властей Удмуртии – консолидировать активы электросетей региона и сэкономить средства за счет эффективности, заявил журналистам глава Удмуртии Александр Бречалов.
Удмуртия стала пилотной площадкой, где "Россети" внедрили автоматизированное управление энергетическим комплексом. По итогам выездного круглого стола ГД РФ в Ижевске на тему цифровой трансформации энергетического комплекса страны, Бречалов заявил, что власти региона заинтересованы в консолидации активов электросетей.
"Что касается перспектив и развития этого проекта, то мы заинтересованы в консолидации активов, для нас это уже совершенно очевидно. Вы видите, что у нас освещаются улицы, и это не отражается на тарифах, на гражданах, это не отражается в дополнительных расходах города или республики", - сказал Бречалов журналистам.
Он отметил, что бюджет на этом проекте экономит средства, которые направляются на развитие социальной жизни. "Эти средства идут на улучшение качества жизни людей, и с точки зрения менеджерской, это уникальный проект, потому что мы его при всех сложностях реализовали чуть больше чем за год", - сказал глава Удмуртии, добавив, что проект сопровождали и поддерживали федеральные власти и законодатели на всех уровнях его реализации.
"Кроме того, мы сегодня подписали соглашение, это тоже элемент серьезной работы на десть лет вперед. Мы закладываем вместе с ПАО "Россети" фундамент очень крепкого электросетевого хозяйства в регионе, в который будут инвестированы большие деньги, и это опять же для потребителя, и для граждан и для бизнеса. Уверенно можно сказать, что все только начинается, впереди у нас амбиции консолидировать все 100% электросетевого актива республики, и инвестиции, которые будут как итог экономить средства за счет эффективности", - пояснил Бречалов журналистам.
Ижевск
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