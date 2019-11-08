Команда МИА "Россия сегодня" и "Артека" вышла в финал "ПРО Образования"

МОСКВА, 8 ноя – РИА Новости. Юные и взрослые журналисты из медиа кампуса Юные и взрослые журналисты из медиа кампуса МИА "Россия сегодня" "Артека" стали финалистами конкурса "ПРО Образование" в номинации "Школьники и студенты, публикующие материалы ПРО Образование, которые стоит прочитать взрослым", передаёт корреспондент РИА Новости с церемонии награждения.

В номинации победил школьник Степан Чичулин, создавший видеоканал ChemistryToday для популяризации химии. В финале конкуренцию ему также составила юная журналистка из Перми Дарья Деденко.

© РИА Новости / Владимир Трефилов Конкурс "ПРО Образование". Школьник Степан Чичулин, создавший видеоканал ChemistryToday для популяризации химии © РИА Новости / Владимир Трефилов Конкурс "ПРО Образование". Школьник Степан Чичулин, создавший видеоканал ChemistryToday для популяризации химии

Лауреатом номинации "Работники образовательных организаций, пишущие ПРО Образование, на которых стоит обратить внимание" стал учитель из Белгорода Андрей Федотов, более известный как "Учитель от БЛОГа". Он преподаёт английский язык, а также ведёт канал на YouTube, блоги в Instagram, TikTok и снимает с учениками ролики и музыкальные клипы.

Финалистами в этой номинации стали также психолог и педагог Евгений Ланге из Москвы и Кирилл Загустин — молодой учитель из Санкт-Петербурга, который ведет канал "Здравствуйте, Кирилл Александрович!"

В номинации "Статьи ПРО Образование, которые стоит прочитать" лауреатом стала журналистка "Российской газеты" Ксения Колесникова с текстом "Классная буква закона. Ученик и учитель: у кого больше прав?" В финал также вышли статьи "Поход против буллинга. Как эффективно бороться со школьной травлей" Ольги Соболевской и "К чему ямальским школьникам каждую ночь снится тундра?" Юлии Чудиновой "Красный Север".

© РИА Новости / Владимир Трефилов Конкурс "ПРО Образование". Учитель из Белгорода Андрей Федотов, более известный как "Учитель от БЛОГа" © РИА Новости / Владимир Трефилов Конкурс "ПРО Образование". Учитель из Белгорода Андрей Федотов, более известный как "Учитель от БЛОГа"

Автор книги "Другая школа" и ведущий передачи на радиостанции "Маяк" Александр Мурашов стал лауреатом в номинации "Журналисты, создающие материалы ПРО Образование, которым стоит доверять". В финале также вышли журналисты Сергей Чернышов и Ксения Колесникова.

Восьмого ноября в большом зале МИА "Россия Сегодня" состоялось торжественное объявление лауреатов и финалистов Всероссийского конкурса образовательной журналистики "ПРО Образование". Учредитель этого конкурса — Министерство просвещения России, в качестве оператора проведения выступила дирекция Всероссийского фестиваля NAUKA 0+.

© РИА Новости / Владимир Трефилов Конкурс "ПРО Образование". Автор книги "Другая школа" и ведущий передачи на радиостанции "Маяк" Александр Мурашов © РИА Новости / Владимир Трефилов Конкурс "ПРО Образование". Автор книги "Другая школа" и ведущий передачи на радиостанции "Маяк" Александр Мурашов

Конкурс "ПРО Образование" направлен на поддержку и поощрение СМИ и проектов, которые вносят вклад в освещение и популяризацию образования, повышение престижа профессии учителя и развитие.