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РИА Новости

Богданов обсудил с представителем ФАТХ палестино-израильское урегулирование

21:13 08.11.2019
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов на Российско-арабском деловом совете
Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов на Российско-арабском деловом совете
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Михаил Богданов и исполнительный секретарь Центрального комитета палестинского движения ФАТХ Джибриль Раджуба обсудили палестино-израильское урегулирование и внутрипалестинскую ситуацию, говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.
"В ходе беседы, в которой принял участие также посол Палестины в Москве А.Нофал, основное внимание было уделено проблематике палестино-израильского урегулирования и внутрипалестинской ситуации с акцентом на необходимость скорейшего восстановления палестинского национального единства на платформе ООП", - заявили в МИД РФ.
Отмечается, что стороны обсудили также актуальные вопросы дальнейшего развития традиционно дружественных российско-палестинских связей.
Палестинцы в рамках процесса мирного урегулирования с Израилем, который в данный момент приостановлен, требуют, чтобы будущие границы между двумя суверенными государствами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территорий. Они надеются создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим хотят сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года, а тем более делить с арабами Иерусалим, который уже объявил своей вечной и неделимой столицей.
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков во время брифинга в связи с прекращением действия Договора о РСМД
6 ноября, 21:41РИА Новости
Рябков в ходе визита в Израиль обсудил тему Ирана
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Организация освобождения ПалестиныМихаил БогдановМИД РФФАТХВосточный ИерусалимИзраильВ мире
Популярные комментарии
Очень правильное направление. Давно пора ....
8 ноября, 21:53
KKlenowiy.klen
059005959
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