Богданов обсудил с представителем ФАТХ палестино-израильское урегулирование

"В ходе беседы, в которой принял участие также посол Палестины в Москве А.Нофал, основное внимание было уделено проблематике палестино-израильского урегулирования и внутрипалестинской ситуации с акцентом на необходимость скорейшего восстановления палестинского национального единства на платформе ООП", - заявили в МИД РФ.

Палестинцы в рамках процесса мирного урегулирования с Израилем, который в данный момент приостановлен, требуют, чтобы будущие границы между двумя суверенными государствами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территорий. Они надеются создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим хотят сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года, а тем более делить с арабами Иерусалим, который уже объявил своей вечной и неделимой столицей.