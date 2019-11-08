Фестиваль, посвященный Великому стоянию на Угре, открылся в Калуге

Брянский ансамбль народной музыки "Ватага" на фестивале творчества, посвященном Великому стоянию на реке Угре в 1480 году

КАЛУГА, 8 ноя – РИА Новости. Фестиваль "Уграфест", посвященный Великому стоянию на реке Угре в 1480 году, торжественно открылся в Фестиваль "Уграфест", посвященный Великому стоянию на реке Угре в 1480 году, торжественно открылся в Калуге , сообщило правительство региона.

Власти сообщают, что в регионе с 2016 года популяризируется "тема судьбоносного значения для России окончания Великого стояния на реке Угре", которое положило конец почти 250-летнему ордынскому игу и дало начало рождению независимого Российского государства со столицей в Москве.

"Праздник 11 ноября – День победного окончания Великого стояния на реке Угре 1480 года включен в календарь региональных памятных дат. Главный вклад в победу над Большой Ордой внес Иван III - мудрый стратег, дипломат, законодатель, государь всея Руси и объединитель русских земель. При нем Москва стала центром нового суверенного государства, с которым стали считаться за его пределами", - говорится в сообщении.

Открывая фестиваль, министр внутренней политики и массовых коммуникаций области Олег Калугин от имени регионального правительства поприветствовал его участников и поздравил всех с наступающим праздником. Он выразил уверенность, что в ближайшем будущем день 11 ноября будут отмечать и на федеральном уровне.

"Российское государство с начала своего рождения влияло на судьбы мира и будет влиять далее. На территории нашего региона происходили наиболее значимые события в истории страны. Но 11 ноября 1480 года занимает особое место. Это день основания суверенной российской государственности", - подчеркнул он.

Обращаясь к молодым участникам и гостям фестиваля, Олег Калугин назвал их "будущим России".

"Сегодня как никогда мы должны помнить о прошлом, чувствовать и осознавать свои исторические корни, ценить достижения предков. Главная сила страны - в сплочённости и единстве её народов. Нам, далёким потомкам защитников угорских берегов, важно прочно усвоить бесценные уроки тех времен и жить, созидая великую Россию", - заявил Калугин и пожелал всем гостям и участникам события незабываемых впечатлений и ярких эмоций.