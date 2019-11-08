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РИА Новости
Медиавойны

Польские СМИ назвали Макрона "полезным идиотом Кремля"

20:35 08.11.2019 (обновлено: 21:13 08.11.2019)
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПрезидент Франции Эммануэль Макрон на саммите ЕС в Брюсселе. 20 июня 2019
Президент Франции Эммануэль Макрон на саммите ЕС в Брюсселе. 20 июня 2019
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Журналист польского издания Wpost Якуб Мельник раскритиковал заявление президента Франции Эммануэля Макрона о "смерти мозга НАТО".
В статье "Макрон — полезный идиот Кремля" корреспондент утверждает, что французский лидер, призывая союзников по альянсу не надеяться на США, сам не собирается помогать им в критической ситуации. В подтверждение своей точки зрения автор материала заявляет, что Франции не угрожает военное нападение, при этом страны восточного фланга якобы с такой проблемой сталкиваются. Он привел в качестве примера Польшу, Литву, Латвию, Румынию и Эстонию, но не уточнил, кто собирается на них "напасть".
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Кроме того, Мельник уверен, что европейские страны в принципе не могут позаботиться о своей военной безопасности без поддержки Вашингтона. По словам журналиста, во время холодной войны и после распада СССР Европа была бессильна перед множащимися проблемами.
"Дипломатическая беспомощность и нерешительность в военной сфере стали основными причинами вспышки кровавой войны в Югославии в 1990-е годы, которую удалось остановить лишь после вмешательства американцев (чтобы европейские союзники могли сохранить лицо, оно осуществлялось под вывеской НАТО)", — пишет Мельник. Он не упомянул, что "вмешательство американцев" представляло собой бомбардировки мирных целей боеприпасами с обедненным ураном, а жертвами стали в основном гражданские лица.
На протяжении всего текста журналист резко высказывается в адрес французского президента. Он называет главу государства "позером", который распускает хвост, чтобы отвлечь внимание от собственных серьезных недостатков. По его мнению, Макрон постоянно жалуется на обделенность в международной политике, поэтому ему следует дать шанс "выплакаться на публике".
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Живой труп. Зачем президент Франции отправил НАТО в "кому"Выражение "смерть мозга" – это не совсем про НАТО. Ведь это означает, что он когда-то работал. Но все свои 70 лет альянс существует, словно не приходя в сознание.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон в интервью The Economist заявил, что "мозг НАТО мертв". Он отметил, что в организации нет никакой координации по принятию стратегических решений. По его мнению, США "поворачиваются к союзникам спиной", проводя независимую политику в Сирии. Французский президент выразил мнение, что Европе необходимо "проснуться" и начать наращивать оборонный потенциал, поскольку она находится "на краю пропасти".
В России многие политики и дипломаты поддержали позицию французского президента. Так, официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Макрон дал четкое определение нынешнему состоянию Североатлантического альянса. В свою очередь, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий подчеркнул, что слепая солидарность с США в итоге введет в кому всю Европу. При этом заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская отметила, что европейские страны со временем поймут, что являются инструментом в игре Вашингтона, и дозреют до создания военного блока со своим главным защитником и союзником — Россией.
Полный текст статьи читайте на сайте "ИноСМИ" >>
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МедиавойныЛеонид СлуцкийМария ЗахароваЭммануэль МакронНаталья ПоклонскаяГосдума РФНАТОПольшаФранцияСШАВ мире
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