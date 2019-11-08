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РИА Новости

Режим санкций в отношении КНДР исчерпан, считает Моргулов

19:57 08.11.2019
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Игорь Моргулов
Заместитель министра иностранных дел РФ Игорь Моргулов
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Россия не видит возможностей для дальнейшего усиления санкций СБ ООН против КНДР, выступает за их постепенное снятие по мере урегулирования, заявил замглавы МИД РФ Игорь Моргулов.
"Россия при принятии решения по международным санкциям, по санкциям Совбеза ООН исходила из того, что эти санкции не должны наносить ущерба населению КНДР, не имеющему отношения к ракетным или ядерным программам ... На мой взгляд, режим санкций в отношении КНДР исчерпан, я не очень представляю, какие крупные санкционные, рестрикционные меры могут быть еще дополнительно приняты в отношении КНДР. Сегодня этот режим, режим Совета безопасности - один из самых сильных в отношении КНДР, поэтому здесь я не вижу большого пространства для маневра", - сказал Моргулов, выступая на Московской конференции по нераспространению.
Сергей Лавров
Вчера, 11:40РИА Новости
Лавров рассказал о возможности урегулирования на Корейском полуострове
Он подчеркнул, что Россия последовательно выступает за поэтапное снятие санкций против КНДР по мере достижения прогресса в процессе урегулирования и денуклеаризации.
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Игорь МоргуловМИД РФСовет Безопасности ООНКНДРООНРоссияВ мире
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