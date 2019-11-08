Режим санкций в отношении КНДР исчерпан, считает Моргулов

"Россия при принятии решения по международным санкциям, по санкциям Совбеза ООН исходила из того, что эти санкции не должны наносить ущерба населению КНДР, не имеющему отношения к ракетным или ядерным программам ... На мой взгляд, режим санкций в отношении КНДР исчерпан, я не очень представляю, какие крупные санкционные, рестрикционные меры могут быть еще дополнительно приняты в отношении КНДР. Сегодня этот режим, режим Совета безопасности - один из самых сильных в отношении КНДР, поэтому здесь я не вижу большого пространства для маневра", - сказал Моргулов, выступая на Московской конференции по нераспространению.