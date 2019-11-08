"Аэрофлот" открыл продажу билетов по "плоским" тарифам на Дальний Восток

МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. "Аэрофлот" открыл продажу билетов по "плоским" тарифам на 2020 год в города Дальнего Востока: Владивосток, Южно-Сахалинск, Хабаровск, Петропавловск-Камчатский и Магадан, сообщила пресс-служба авиакомпании.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев согласовал "Аэрофлоту" продление программы "плоских" тарифов на 2020 год и поддержал их индексацию на 4,3%, сообщил РИА Новости ранее в пятницу пресс-секретарь главы правительства Олег Осипов. Эта программа подразумевает продажу авиабилетов с фиксированной ценой, которая не зависит от даты покупки и сезона. Билет по "плоскому" тарифу в эконом-класс может приобрести любой пассажир без каких-либо ограничений

"Аэрофлот" открыл продажу билетов по "плоским" тарифам на 2020 год в города Дальнего Востока: Владивосток, Южно-Сахалинск, Хабаровск, Петропавловск-Камчатский и Магадан. Решение принято по результатам согласования с правительством РФ основных параметров программы "плоских" тарифов", - говорится в сообщении компании.

Она отмечает, что с учетом роста основных расходов, в частности на топливо, была вынуждена впервые с 2018 года увеличить тарифы. "Вместе с тем предлагаемые цены на билеты по этим направлениям по-прежнему существенно ниже себестоимости, поскольку несут в себе исключительно социальную значимость", - заверяет перевозчик.

Рейсы будут выполнять "Аэрофлот" и его дочерняя авиакомпания "Россия". Для повышения транспортной доступности Сахалинской области в текущем осенне-зимнем расписании в дополнение к ежедневной частоте "дочки" материнская компания выполняет семь собственных рейсов в неделю по маршруту Москва – Южно-Сахалинск.