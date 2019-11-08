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РИА Новости

"Аэрофлот" открыл продажу билетов по "плоским" тарифам на Дальний Восток

19:48 08.11.2019
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкСамолет Airbus A321 авиакомпании "Аэрофлот" взлетает в международном аэропорту
Самолет Airbus A321 авиакомпании Аэрофлот взлетает в международном аэропорту
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. "Аэрофлот" открыл продажу билетов по "плоским" тарифам на 2020 год в города Дальнего Востока: Владивосток, Южно-Сахалинск, Хабаровск, Петропавловск-Камчатский и Магадан, сообщила пресс-служба авиакомпании.
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев согласовал "Аэрофлоту" продление программы "плоских" тарифов на 2020 год и поддержал их индексацию на 4,3%, сообщил РИА Новости ранее в пятницу пресс-секретарь главы правительства Олег Осипов. Эта программа подразумевает продажу авиабилетов с фиксированной ценой, которая не зависит от даты покупки и сезона. Билет по "плоскому" тарифу в эконом-класс может приобрести любой пассажир без каких-либо ограничений

"Аэрофлот" открыл продажу билетов по "плоским" тарифам на 2020 год в города Дальнего Востока: Владивосток, Южно-Сахалинск, Хабаровск, Петропавловск-Камчатский и Магадан. Решение принято по результатам согласования с правительством РФ основных параметров программы "плоских" тарифов", - говорится в сообщении компании.

Она отмечает, что с учетом роста основных расходов, в частности на топливо, была вынуждена впервые с 2018 года увеличить тарифы. "Вместе с тем предлагаемые цены на билеты по этим направлениям по-прежнему существенно ниже себестоимости, поскольку несут в себе исключительно социальную значимость", - заверяет перевозчик.
Рейсы будут выполнять "Аэрофлот" и его дочерняя авиакомпания "Россия". Для повышения транспортной доступности Сахалинской области в текущем осенне-зимнем расписании в дополнение к ежедневной частоте "дочки" материнская компания выполняет семь собственных рейсов в неделю по маршруту Москва – Южно-Сахалинск.
Надпись Аэрофлот на территории одного из зданий, принадлежащих ОАО «Аэрофлот». Архив
Вчера, 18:13РИА Новости
Медведев согласовал "Аэрофлоту" продление "плоских тарифов" на 2020 год
Стоимость билета рейсом "Аэрофлота" из Москвы во Владивосток, Хабаровск, Южно-Сахалинск и Петропавловск-Камчатский или в обратном направлении составляет 15660 рублей (туда-обратно 26100 рублей). На рейсах "России" между Москвой и Владивостоком, Хабаровском, Южно-Сахалинском, Петропавловском-Камчатским и Магаданом составляет 13770 рублей (туда-обратно 22950 рублей).
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