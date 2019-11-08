В Дагестане почтили память погибших сотрудников органов внутренних дел

МАХАЧКАЛА, 8 ноя – РИА Новости. Траурный митинг, посвященный Дню памяти погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников полиции, прошел в пятницу в дагестанском Каспийске, в памятных мероприятиях принял участие руководитель региона Владимир Васильев, сообщает в пресс-службе главы и правительства Дагестана.

Глава Дагестана возложил цветы к мемориалу погибших при исполнении служебного долга сотрудников органов внутренних дел, установленному на территории каспийского ОМОН регионального управления Росгвардии.

В митинге также приняли участие глава МВД Дагестана Абдурашид Магомедов, начальник управления Росгвардии по Дагестану Магомед Баачилов, коллеги погибших сотрудников.