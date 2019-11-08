Hayat удвоила выпуск санитарно-гигиенической бумаги в ОЭЗ в Татарстане

КАЗАНЬ, 8 ноя - РИА Новости. Резидент особой экономической зоны "Алабуга" компания "Хаят Кимья" (подразделение турецкой группы компаний Hayat) запустила вторую очередь завода по выпуску санитарно-гигиенической бумаги, удвоив мощности – до 140 тысяч тонн в год, сообщает министерство промышленности и торговли Резидент особой экономической зоны "Алабуга" компания "Хаят Кимья" (подразделение турецкой группы компаний Hayat) запустила вторую очередь завода по выпуску санитарно-гигиенической бумаги, удвоив мощности – до 140 тысяч тонн в год, сообщает министерство промышленности и торговли Татарстана

"Компания представила вторую бумагоделательную машину на территории российского завода, расположенного в особой экономической зоне "Алабуга". Дополнительное оборудование позволило увеличить общие объемы производства до 140 тысяч тонн в год. Инвестиции в производство на территории "Алабуги" составили 11,7 миллиарда рублей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с вводом второй очереди компания стала крупнейшим производителем санитарно-гигиенических изделий (туалетной бумаги, салфеток, бумажных полотенец, носовых платков) из первичной целлюлозы в России. Выпускаемая на заводе в Татарстане продукция представлена в 83 тысячах дистрибьюторских точек по всей России, 8% изделий экспортируется в Белоруссию, Азербайджан, Казахстан, Эстонию, Латвию. В настоящее время в компании работают более 800 российских сотрудников.

"Мы стали вторым крупнейшим производителем среди брендов в категории туалетной бумаги и полотенец в России с долей рынка 17% и 22% соответственно. Наш успех убедил нас в необходимости удвоить мощности производства в России... Руководство группы компаний Hayat продолжит инвестирование в российское производство, а затем – в реализацию проекта на территории Московского региона. Мы стремимся стать крупнейшим производителем бумаги санитарно-гигиенического назначения в стране", - сказал генеральный директор "Хаят Россия" Четин Мурат.

Завод Hayat в "Алабуге" работает на базе полностью автоматизированных и передовых ресурсосберегающих систем, на предприятии соблюдаются правила экологически чистого и устойчивого производства, в производстве используется только сертифицированная независимой организацией Forest Stewardship Council (FSC) первичная целлюлоза от российских поставщиков.

ОЭЗ "Алабуга" создана решением правительства РФ 21 декабря 2005 года на территории Елабужского района Татарстана, является крупнейшей и наиболее успешной ОЭЗ промышленно-производственного типа в России – на ее долю приходится более 50% выручки всех экономических зон страны. В настоящее время в "Алабуге" зарегистрированы 56 компаний-резидентов. В их числе такие ведущие международные компании как Ford Sollers, 3M, Rockwool, Armstrong, Hayat и другие. Объем законтрактованных частных инвестиций составляет 155,7 миллиарда рублей. Объем государственных вложений в создание инфраструктуры ОЭЗ составил 25,7 миллиарда рублей.