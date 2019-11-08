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РИА Новости

КНДР предупредила США, что окно возможностей для переговоров закрывается

19:36 08.11.2019 (обновлено: 19:41 08.11.2019)
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© AP Photo / Evan VucciФлаги КНДР и США
Флаги КНДР и США
© AP Photo / Evan Vucci
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Пхеньян ждёт, что до конца года США предпримут встречные шаги в ответ на усилия КНДР, окно возможностей закрывается с каждым днём всё больше, заявил глава департамента Северной Америки МИД КНДР Чо Чхоль Су.
"Мы уже дали США довольно много времени и до конца текущего года мы ждём ответа, какого-то результата со стороны США. Мы очень надеемся, что все будет развиваться в позитивном ключе, однако должен сказать, что окно возможностей закрывается с каждым днём", - заявил он на Московской конференции по нераспространению.
С 2018 года прошли два саммита США - КНДР, на которых стороны договорились двигаться к денуклеаризации и нормализации отношений, также состоялись четыре межкорейских саммита. В последнее время диалог по обоим направлениям застопорился. Вашингтон требует от Пхеньяна более решительных действий по отказу от ядерного оружия, КНДР в свою очередь отмечает, что США вообще ничего не предпринимают в ответ на ее добровольные шаги по денуклеаризации.
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