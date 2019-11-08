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РИА Новости
Новости Подмосковья

Кашира получила статус ОЭЗ промышленно-производственного типа

18:46 08.11.2019
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© flickr.com/ Фото Москвы Moscow-Live.ruВиды Каширы
Виды Каширы
© flickr.com/ Фото Москвы Moscow-Live.ru
МОСКВА, 8 ноя – РИА Новости. Подмосковный городской округ Кашира получил статус особой экономической зоны промышленно-производственного типа, соответствующее постановление принято правительством РФ, сообщает пресс-служба облправительства.
ОЭЗ будет создаваться в рамках соглашения между Минэкономразвития РФ, правительством Московской области и администрацией городского округа.
"Это знаковое и долгожданное событие для Подмосковья. Особые экономические зоны – наши точки роста, которые помогают поддерживать темпы развития экономики области в 3,5-4% в год. Кашира – четвертая ОЭЗ в Подмосковье. Важно, что она создается за счет частного бизнеса. Семь новых резидентов ждали этого решения. И в ближайшее время готовы приступить к проектированию и строительству предприятий, вложить 5,7 миллиарда рублей", приводится в сообщении комментарий губернатор Московской области Андрея Воробьева.
Ожидается, что в ближайшей перспективе на территории ОЭЗ "Кашира" будет создано около 600 рабочих мест. Региональное министерство инвестиций и инноваций ведет переговоры еще с 18 инвесторами, проявившими интерес к новой площадке, планируется создание более полутора тысяч рабочих мест. Спецификой ОЭЗ "Кашира" является наличие свыше 150 МВт свободных мощностей электроснабжения, в которых нуждаются многие высокотехнологичные компании, отметили в пресс-службе.
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На сегодняшний день в Московской области создано 80 инфраструктурных площадок для развития бизнеса, в числе которых четыре ОЭЗ - в городских округах Дубна, Фрязино, Ступино и Кашира.
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