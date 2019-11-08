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РИА Новости

Продлен срок приема заявок на московский цифровой хакатон

18:38 08.11.2019
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© РИА Новости / Виталий БелоусовМосква
Москва
© РИА Новости / Виталий Белоусов
МОСКВА 8 ноя – РИА Новости. Срок приема заявок на хакатон "Лидеры цифровой трансформации" продлен до 20 ноября, сообщает пресс-служба Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы.
Хакатон "Лидеры цифровой трансформации" направлен на поддержку талантливых разработчиков цифровых продуктов и сервисов для развития городской среды. К участию в конкурсе приглашаются разработчики, дизайнеры, маркетологи, менеджеры и аналитики старше 18 лет. Победители соревнования получат премию мэра Москвы в размере одного миллиона рублей.

"Мы продлили срок приема заявок, чтобы дать возможность принять участие в конкурсе как можно большему количеству команд. В результате мы надеемся привлечь талантливых специалистов к улучшению качества жизни в городе. Уверен, что это положительным образом отразится на динамичном развитии ИТ-сферы Москвы", — приводится в сообщении комментарий главы Департамента Алексея Фурсина.

В пресс-службе напоминили, что команды участников должны будут решить задачу по одному из пяти направлений: умный город, искусственный интеллект, финансы, системы управления, маркетплейсы. Чтобы подать заявку на участие, необходимо заполнить специальную форму на сайте (Urban.Tech Moscow), прикрепить концепцию решения в формате презентации и видеообращение. В ролике соискателям нужно объяснить, почему они решили принять участие в хакатоне и выбрали конкретную задачу.
Руководитель Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы Алексей Фурсин
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Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы
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