Продлен срок приема заявок на московский цифровой хакатон

"Мы продлили срок приема заявок, чтобы дать возможность принять участие в конкурсе как можно большему количеству команд. В результате мы надеемся привлечь талантливых специалистов к улучшению качества жизни в городе. Уверен, что это положительным образом отразится на динамичном развитии ИТ-сферы Москвы", — приводится в сообщении комментарий главы Департамента Алексея Фурсина.