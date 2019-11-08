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РИА Новости

Red Wings сможет летать из "Жуковского" в Китай и Италию

18:24 08.11.2019
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСамолет авиакомпании Red Wings
Самолет авиакомпании Red Wings
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Авиакомпания Red Wings получила допуски для совершения рейсов из аэропорта "Жуковский" в девять городов Китая и столицу Италии - Рим, следует из приказа Росавиации.
Так, авиакомпания сможет летать из "Жуковского" в Рим до четырех раз в неделю, а также в китайские Тайюань, Нанкин, Чженчжоу, Цзинань, Шицзячжуань, Гуанчжоу, Хэфей, Ханчжоу, Фучжоу - по одному разу в неделю, следует из документа Росавиации.
Кроме того, Red Wings получила допуски на выполнение полетов из Санкт-Петербурга в Гуанчжоу и Фучжоу по одному разу в неделю, и в Ханчжоу - до трех раз в неделю, говорится в приказе.
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РосавиацияКитайИталияRed Wings AirlinesНовости компаний - ЭкономикаЭкономика
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