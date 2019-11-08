Red Wings сможет летать из "Жуковского" в Китай и Италию

Так, авиакомпания сможет летать из "Жуковского" в Рим до четырех раз в неделю, а также в китайские Тайюань, Нанкин, Чженчжоу, Цзинань, Шицзячжуань, Гуанчжоу, Хэфей, Ханчжоу, Фучжоу - по одному разу в неделю, следует из документа Росавиации.

Кроме того, Red Wings получила допуски на выполнение полетов из Санкт-Петербурга в Гуанчжоу и Фучжоу по одному разу в неделю, и в Ханчжоу - до трех раз в неделю, говорится в приказе.