Red Wings сможет летать из "Жуковского" в Китай и Италию

МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Авиакомпания Red Wings получила допуски для совершения рейсов из аэропорта "Жуковский" в девять городов Китая и столицу Италии - Рим, следует из приказа Росавиации.
Так, авиакомпания сможет летать из "Жуковского" в Рим до четырех раз в неделю, а также в китайские Тайюань, Нанкин, Чженчжоу, Цзинань, Шицзячжуань, Гуанчжоу, Хэфей, Ханчжоу, Фучжоу - по одному разу в неделю, следует из документа Росавиации.
Кроме того, Red Wings получила допуски на выполнение полетов из Санкт-Петербурга в Гуанчжоу и Фучжоу по одному разу в неделю, и в Ханчжоу - до трех раз в неделю, говорится в приказе.