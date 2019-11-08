Отказ от ядерного оружия. Почему для Москвы это фантастика

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости, Софья Мельничук. Гонка вооружений, разорванные договоры и утрата веры в многосторонние форматы — проблем у международного сообщества накопилось немало. И как ни тяни воз в свою сторону, все понимают: без диалога не обойтись. Именно для этого в Москве собрались представители 40 стран и международных организаций. За тем, как они попытались найти ответы на острые вопросы, следила корреспондент РИА Новости.

Трудности диалога

На часах 8 утра, а холл отеля Lotte, который принимает гостей Московской конференции по нераспространению, уже заполнен экспертами, политиками и дипломатами. Пока журналисты толпятся у рамок металлодетекторов, зал гудит — очевидно, атмосфера располагает к оживленной и продуктивной дискуссии.

Участники конференции на первом же пленарном заседании отмечают: вызовов много, отвечать на них сложно, но необходимо, ведь до ядерной войны никто доводить дело не хочет. Поэтому "эрозию режима нераспространения" необходимо остановить, а архитектуру безопасности — починить.

Открывает заседание директор Центра энергетики и безопасности Антон Хлопков. Международный интерес к подобным мероприятиям сохраняется, а значит, есть смысл их проводить, говорит он. И вспоминает о делегации МИД Северной Кореи, которая участвовала во всех пяти Московских конференциях по нераспространению: "Мне крайне импонирует такой рабочий настрой".

И все же Хлопков признает: горячих точек на карте мира все больше. "К сожалению, это происходит накануне 50-летия Договора о нераспространении ядерного оружия. Расторгнут договор РСМД, остается неясной судьба СНВ-3. Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний до сих пор не во всех странах вступил в действие", — сетует спикер.

Ситуация действительно все драматичнее: "Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по Ирану разваливается, на Корейском полуострове — застой".

Слово берет заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. "В интересах отдельных стран перекраиваются, а порой просто отбрасываются соглашения", — указывает он. Поэтому главная задача для всех стран сейчас — не допустить полномасштабного кризиса. Государствам нужно отказаться от претензий и продвижения бескомпромиссных требований, призвал российский дипломат.

Особое внимание — двустороннему договору между США и Россией в сфере контроля над вооружениями, СНВ-3. "Мы готовы к его продлению, это единственный шаг, который позволит не допустить окончательной деградации", — подчеркнул Рябков. При этом американская сторона игнорирует вопросы Москвы по выполнению условий соглашения, а заявления Вашингтона "не имеют смысловой начинки".

Одна из главных проблем, по словам Рябкова, — утрата культуры диалога. Это опасно, ведь если ничего не изменится, то уже через год мировое сообщество окажется в куда более сложной ситуации.

На троих не сообразить

Отдельно участники конференции высказались по поводу одностороннего расторжения Договора о ракетах средней и меньшей дальности. Такие действия Вашингтона, по мнению России и Китая, вызваны желанием втянуть в этот формат Пекин. Но это бесперспективно, уверен генеральный директор департамента по вопросам контроля над вооружениями и разоружения МИД КНР Фу Цун. "США стремятся к превосходству над Россией и Китаем во всех областях", — отметил он.

Что касается предложения Дональда Трампа начать трехсторонний диалог, это вряд ли уместно. Во-первых, в Пекине пока не услышали четкой формулировки того, что Соединенные Штаты хотят обсуждать в рамках трехстороннего формата. Во-вторых, когда речь идет об ограничении и сокращении ядерного вооружения, говорить о вовлечении КНР еще более неразумно.

"Между ядерным арсеналом России, США и КНР огромный разрыв. То есть Штаты либо хотят сократить свои ядерные силы до уровня Китая, либо же считают, что Китай должен нарастить арсенал до уровня США", — пояснил Фу Цун. "Перевод стрелок" на Китай нужен для отвлечения внимания от реальных проблем и поиска повода для расторжения еще какого-нибудь важного договора, полагает китайский дипломат.

"Пусть Россия и США сокращают свои вооружения, у них действительно слишком много. А Китай присоединится, когда Москва и Вашингтон сократят их до определенного уровня", — заключил Фу Цун.

Взгляд из России

Почетным гостем конференции стал министр иностранных дел России Сергей Лавров. В своем выступлении он обозначил приоритеты политики Москвы в сфере контроля над вооружениями.

Первым делом Лавров выразил обеспокоенность из-за грядущей обзорной конференции по Договору о нераспространении ядерного оружия, которая состоится через полгода в Нью-Йорке. "Необходимо, чтобы она прошла неконфронтационно и не повторила судьбы конференции 2015 года", — предупредил министр. Тогда участники даже слушать друг друга не хотели.

Не прибавляет оптимизма и отказ восьми государств, прежде всего США, ратифицировать Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний 1995 года. Этому документу, по словам Лавров, альтернативы нет и быть не может.

Среди беспокоящих Москву обстоятельств — отсутствие ясности по созданию на Ближнем Востоке зоны, свободной от оружия массового поражения. Соответствующую резолюцию приняли более 20 лет назад, но подвижек все еще нет.

Российский министр указал, что Иран стал самой проверяемой страной в мире в сфере мирного атома. "Сохранить СВПД — важная задача для государств, мы поддерживаем усилия европейцев, но пока они не дают результата", — добавил он.

На Корейском полуострове, как показал опыт, ситуацию можно урегулировать только дипломатическим путем. Конкретные предложения Россия и КНР сформулировали в плане действий, который уже почти согласовали страны "шестерки" (Россия, США, Китай, КНДР, Южная Корея, Япония).

© Фото : МИД России Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступает на Московской конференции по нераспространению © Фото : МИД России Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступает на Московской конференции по нераспространению

Но особые опасения Москвы вызывают действия США, которые ведут к разрушению мировой архитектуры безопасности. "Она создавалась десятилетиями и активно работала, но сейчас стала для Вашингтона обузой", — сказал Лавров. Крайне негативные последствия имеет слом Договора РСМД, подчеркнул он. У сторон накопились взаимные претензии, но вместо решения американцы лишь искали предлоги для демонтажа соглашения. Предложения России были "высокомерно отвергнуты", а партнеры по НАТО отказались принять приглашение самим убедиться в том, что российская сторона соблюдает договор.

Россия пока не видит необходимости в присоединении к Договору о запрещении ядерного оружия. Лавров подчеркнул: Москва исходит из того, что полная ликвидация ядерного оружия возможна только в контексте всеобщего и полного разоружения. Но сейчас это выглядит фантастикой.

При этом со стороны Москвы сохраняется мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности. Он действует до тех пор, пока США не начнут размещать где бы то ни было подобные вооружения. На вопрос о том, насколько уместен термин "мораторий", ведь Россию обвиняют в том, что запрещенные ракеты уже размещены, Лавров ответил русской поговоркой: "Хоть горшком назови, только в печку не ставь — как ни назови, позиция Запада остается неизменной: якобы мы уже развернули свои вооружения и потом ввели мораторий". Однако доказательств этому, как и многим другим обвинениям, по словам министра, нет.

В заключение Лавров поделился с присутствующими поводом для радости: проекты резолюций о "неразмещении первыми оружия в космосе", предложенные Россией в Генассамблее ООН, одобрены.