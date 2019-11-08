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РИА Новости
Калужская область

Артамонов рекомендовал организовать регулярный забор крови у населения

17:57 08.11.2019
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкГубернатор Калужской области Анатолий Артамонов
Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов. Архивное фото
КАЛУГА, 8 ноя – РИА Новости. Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов рекомендовал организовать регулярный забор крови у населения для раннего выявления заболеваний.
В пятницу губернатор принял участие в заседании регионального совета по здравоохранению, на котором обсуждались пути модернизации первичной медико-санитарной помощи населению области.
На совещании было предложено разрешить передвижным ФАПам делать общий анализ крови.
"Это очень правильная мысль. Я уже об этом говорил – если бы мы по определенной схеме, допустим, хотя бы раз в шесть месяцев, делали общий анализ крови, у нас очень многих неприятностей не было бы сегодня", - подчеркнул глава региона.
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Он поручил присутствующим оформить эту инициативу как общее решение совета и начать действовать.
"С определенной периодичностью, вы решите, какой, мы должны делать обязательно забор крови у каждого жителя области. И вы увидите, что мы получим результат. Потому что как только мы увидим какие-то настораживающие вещи в результатах анализа, мы этого человека вовремя начнем лечить", - сказал Артамонов.
Меры по улучшению работы первичного звена здравоохранения принимаются в настоящее время по всей стране. Этой теме было посвящено заседание президиума Государственного совета РФ, которое провел президент России Владимир Путин. Утверждены принципы модернизации первичного звена, на основе которых в ближайшее время должны быть разработаны региональные программы. Для их финансирования на 3 года предусмотрено 150 миллиардов рублей дополнительных средств — по 50 миллиардов в год.
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Калужская областьАнатолий АртамоновКалугаКалужская областьОбщество
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