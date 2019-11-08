Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-08T17:44Z
https://ria.ru/20191108/1560733524.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/154965/10/1549651029_0:287:3128:2047_1036x0_80_0_0_9be3ae932e135e9969fbe8dbfcec4f28.jpg
РИА Новости
Война в Сирии

Педерсен рассказал о работе конституционного комитета САР

17:44 08.11.2019
149
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСпециальный посланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен во время встречи в Москве с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. 21 января 2019
Специальный посланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен во время встречи в Москве с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. 21 января 2019
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
ЖЕНЕВА, 8 ноя – РИА Новости, Елизавета Исакова. Между делегациями конституционного комитета Сирии есть много объединяющих позиций, но необходимо работать дальше, заявил на пресс-конференции в Женеве спецпосланник ООН по Сирии Гейр Педерсен.
"Если бы вы были в комнате, вы бы удивились, по скольким многим темам они согласны. Очень много пунктов, по которым 45 членов уже согласны", - сказал он.
По словам Педерсена, стороны обсудили все темы, касающиеся конституции, в том числе вопросы территориальной целостности и единства Сирии, терроризма, верховенства права и другие.
"Есть много способов измерить успех встречи. Но для меня важно было, что они собрались вместе, сидели вместе, слушали друг друга с уважением. Они смогли профессионально работать вместе и смогли обсудить больные вопросы. И я должен сказать, что это было очень хорошее начало. И я надеюсь, что они продолжат в том же духе", - сказал он.
Основная работа конституционного комитета Сирии началась 4 ноября в составе малой группы из 45 человек, до этого делегации обсуждали организационные вопросы.
Сирийская армия на передовых позициях в районе города Айн-Исса на севере провинции Ракка
28 октября, 18:48Война в Сирии
Работа Конституционного комитета Сирии будет непростой, заявил эксперт
Комитет состоит из трех равных частей - по 50 представителей от оппозиции, правительства и гражданского общества. Полный состав комитета включает 150 человек, по 50 из каждой группы, и большинством голосов будет принимать конституционные проекты, которые подготовит малый состав комитета из 45 человек. Члены малого состава были назначены из числа соответствующих частей большого состава, по 15 от каждой группы. Большой состав может созываться параллельно или периодически по мере продвижения работы малого состава для обсуждения и принятия предложений.
Основной целью комитета является подготовка конституционной реформы в Сирии, чтобы на ее основе провести выборы в стране, положив начало процессу политического урегулирования в арабской республике.
Специальный посланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен
30 сентября, 18:04Война в Сирии
Педерсен призвал сирийцев к общенациональному перемирию
100010
Обсудить 0
Война в СирииГейр ПедерсенВойна в СирииЖенева (город)СирияВ мире
Рекомендуем
Заседание конституционного комитета Сирии под эгидой ООН в Женеве
Конституционный комитет Сирии определил список идей для обсуждения
Заместитель министра иностранных дел РФ Игорь Моргулов
Россия и Китай реализовали первый этап по корейскому урегулированию
Рэпер Lil Pump
Рэпера Lil Pump на съемках клипа укусила змея
Трансляция телевизионного выпуска новостей о запуске ракет Северной Кореей в Сеуле
Российские дипломаты обсудили со спецпосланником США ситуацию вокруг КНДР
Заседание конституционного комитета Сирии под эгидой ООН в Женеве
Новый раунд переговоров конституционного комитета Сирии начнется 25 ноября
Специальный посланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен во время встречи в Москве с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. 21 января 2019
Педерсен оценил итоги первого раунда переговоров конституционного комитета
Носороги
Ученые создали искусственные рога, чтобы защитить носорогов от истребления
Сотрудники спецподразделения французской полиции
СМИ рассказали, чем заняты в ЕС украинские банды, о которых говорил Макрон
Здание Министерства иностранных дел РФ
МИД России призвал к сдержанности всех участников корейского урегулирования
Площадь в Мадриде
Суд в Испании отпустил жену и сына экс-чиновника Минкультуры России
Сенаторы на заседании Совета Федерации РФ
Физлиц-иноагентов могут обязать отчитываться о расходах иностранных средств
Сотрудник СБУ
СБУ обыскивает офис адвокатского объединения по делу о хищении госсредств
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Первый комитет ГА ООН отклонил предложение России о переносе работы из США
Здание МИД России
В МИД России не видят нарушений в сокращении Ираном обязательств по СВПД
Здание Министерства Юстиции России
Список физлиц-иноагентов будет формировать Минюст
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:48Немецкий посол заявил, что Германия всегда будет благодарна СССР
00:16Мусульмане в ночь на субботу празднуют День рождения пророка Мухаммеда
23:45ЛНР напомнила Киеву условия разведения сил в Донбассе
23:42Суд Бразилии постановил освободить экс-президента Лулу да Силву
23:23Чубайс назвал советских граждан лентяями и идиотами
23:16В Грузии противники фильма об однополой любви устроили беспорядки
23:13Моралес заявил, что не оставит пост президента Боливии
23:10СМИ узнали, как проходит лечение Катрин Денев
23:09Будущая глава Еврокомиссии назвала стоящие перед Евросоюзом вызовы
23:09Венсан Кассель признался в любви жене на русском языке
23:05Бразилия не заинтересована в присоединении к ОПЕК, сообщили СМИ
23:00Под Курском водитель сбил насмерть женщину с коляской и скрылся
22:58Самолет S7, вылетевший из Нижневартовска в Новосибирск, вернулся обратно
22:53Покинувший Украину журналист Бабченко заявил, что собирается жить в Израиле
22:51Военный самолет и беспилотник НАТО провели разведку у российских границ
22:37Экс-президент Бразилии может выйти на свободу в пятницу, сообщил источник
22:33Будущая глава Еврокомиссии призвала Евросоюз учить "язык силы"
22:23Будущая глава Еврокомиссии считает, что Brexit сделал Евросоюз сплоченнее
22:17В Хакасии ликвидировали открытое горение сухой травы
22:10Эксперт объяснил слова Макрона о НАТО разочарованием Парижа в партнерах
Лента новостейМолния