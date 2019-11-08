Педерсен рассказал о работе конституционного комитета САР

Специальный посланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен во время встречи в Москве с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. 21 января 2019

ЖЕНЕВА, 8 ноя – РИА Новости, Елизавета Исакова. Между делегациями конституционного комитета Сирии есть много объединяющих позиций, но необходимо работать дальше, заявил на пресс-конференции в Женеве спецпосланник Между делегациями конституционного комитета Сирии есть много объединяющих позиций, но необходимо работать дальше, заявил на пресс-конференции в Женеве спецпосланник ООН по Сирии Гейр Педерсен

"Если бы вы были в комнате, вы бы удивились, по скольким многим темам они согласны. Очень много пунктов, по которым 45 членов уже согласны", - сказал он.

По словам Педерсена, стороны обсудили все темы, касающиеся конституции, в том числе вопросы территориальной целостности и единства Сирии, терроризма, верховенства права и другие.

"Есть много способов измерить успех встречи. Но для меня важно было, что они собрались вместе, сидели вместе, слушали друг друга с уважением. Они смогли профессионально работать вместе и смогли обсудить больные вопросы. И я должен сказать, что это было очень хорошее начало. И я надеюсь, что они продолжат в том же духе", - сказал он.

Основная работа конституционного комитета Сирии началась 4 ноября в составе малой группы из 45 человек, до этого делегации обсуждали организационные вопросы.

Комитет состоит из трех равных частей - по 50 представителей от оппозиции, правительства и гражданского общества. Полный состав комитета включает 150 человек, по 50 из каждой группы, и большинством голосов будет принимать конституционные проекты, которые подготовит малый состав комитета из 45 человек. Члены малого состава были назначены из числа соответствующих частей большого состава, по 15 от каждой группы. Большой состав может созываться параллельно или периодически по мере продвижения работы малого состава для обсуждения и принятия предложений.