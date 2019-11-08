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РИА Новости
Калужская область

Только личным примером можно научить беречь здоровье, считает Артамонов

17:44 08.11.2019 (обновлено: 17:45 08.11.2019)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГубернатор Калужской области Анатолий Артамонов
Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов. Архивное фото
КАЛУГА, 8 ноя – РИА Новости. Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов считает, что научить граждан ответственному отношению к своему здоровью медицинские работники и чиновники могут только личным примером.
В пятницу губернатор принял участие в заседании регионального совета по здравоохранению, на котором обсуждались пути модернизации первичной медико-санитарной помощи населению области.
Одним из спикеров была главврач областного центра инфекционных заболеваний и СПИДа Елена Алешина, которая внесла несколько предложений.
"И еще одна позиция, которую я считаю очень важной, - формирование у граждан ответственного отношения к своему здоровью. Если мы у граждан не сформируем желание проходить диспансеризацию, желание лечиться, желание соблюдать требования и рекомендации, просто желание быть здоровыми, что бы мы ни делали, эффект будет не такой, на какой мы рассчитываем", - сказала она.
Губернатор согласился с этим.
"Что касается ответственного отношения к здоровью: только личный пример. И пример должны подавать мы. Возьмите пример нашего президента. Все видят, что возраст уже приличный, но форму держит прекрасную, нагрузки колоссальные выдерживает по работе. Почему? Потому что правильно питается и занимается физической культурой и спортом. Этот пример многих сподвигает к тому, чтобы ему следовать", - подчеркнул глава региона.
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Калужская областьАнатолий АртамоновКалужская областьОбщество
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