Только личным примером можно научить беречь здоровье, считает Артамонов

"И еще одна позиция, которую я считаю очень важной, - формирование у граждан ответственного отношения к своему здоровью. Если мы у граждан не сформируем желание проходить диспансеризацию, желание лечиться, желание соблюдать требования и рекомендации, просто желание быть здоровыми, что бы мы ни делали, эффект будет не такой, на какой мы рассчитываем", - сказала она.