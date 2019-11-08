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РИА Новости
РИА Наука

Доказано, что у мальчиков и девочек одинаковые способности к математике

17:41 08.11.2019 (обновлено: 18:42 08.11.2019)
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© Фото : Carnegie Mellon UniversityДжессика Кантлон и ребенок работают над математической игрой
Джессика Кантлон и ребенок работают над математической игрой
© Фото : Carnegie Mellon University
Джессика Кантлон и ребенок работают над математической игрой
МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Американские ученые с помощью нейровизуальных методов сравнили математические способности мальчиков и девочек. Распространенное мнение, что девочки менее способны к математике и другим точным наукам, не подтвердилось. Результаты исследования опубликованы в журнале Science of Learning.
Американские ученые под руководством Джессики Кантлон (Jessica Cantlon) из Университета Карнеги — Меллона провели первое нейровизуальное исследование для оценки биологических гендерных различий в математических способностях у детей младшего возраста.
Авторы использовали функциональную МРТ для измерения активности мозга у 104 маленьких детей от 3 до 10 лет во время просмотра обучающего видео, посвященного элементарным темам математики, таким как подсчет и сложение. Затем с помощью статистических методов они сравнили результаты сканирования мальчиков и девочек, чтобы оценить степень сходства нейрональных процессов.
Исследование не выявило гендерных различий в математических способностях. Математическая информация у мальчиков и девочек обрабатывалась одинаково — в одних и тех же областях мозга. Наконец, зрелость мозга мальчиков и девочек одинакового возраста была эквивалентна по сравнению с взрослыми мужчинами и женщинами из контрольной группы, которые смотрели те же математические видеоролики.
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"Мы видим, что детский мозг функционирует одинаково независимо от пола. Мы надеемся, что это поможем изменить взгляд на разные способности к математике у детей разного пола", — приводятся в пресс-релизе Университета Карнеги — Меллона слова Джессики Кантлон.
Корреляции проводились путем сравнения каждого ребенка с каждым другим ребенком и сравнения каждого ребенка с каждым взрослым в контрольной группе. Это позволило рассчитать соответственно индексы нейронного сходства и нейронной зрелости.
Исследователи также сравнили результаты стандартизированного теста на ранние математические способности у другой выборки из 97 детей, и также не обнаружили различий в математических способностях и зрелости мозга между мальчиками и девочками.
"Дело не только в том, что мозг мальчиков и девочек обрабатывает математические сигналы одинаково. Сходство очевидно по всему мозгу", — говорит первый автор статьи Алисса Керси (Alyssa J. Kersey) из Чикагского университета.
Ученые считают, что менее значительные успехи девочек в точных науках связаны не с более скромными способностями к математике, а с устоявшимися социальными ожиданиями, существующими в отношении девочек со стороны родителей, школы и общества.
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