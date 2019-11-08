Артамонов призвал медиков участвовать в модернизации первичного звена

"Президент ждет от нас инициативы. Вы опытные люди, поэтому я жду ваших предложений, которые можно будет тиражировать. В любой момент, когда вы считаете, что у вас созрело какое-то дельное предложение, дайте сигнал, мы соберемся вместе с вами и посоветуемся", - обратился губернатор к членам совета.