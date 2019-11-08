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РИА Новости
Калужская область

Артамонов призвал медиков участвовать в модернизации первичного звена

17:39 08.11.2019
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкГубернатор Калужской области Анатолий Артамонов
Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов. Архивное фото
КАЛУГА, 8 ноя – РИА Новости. Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов призвал руководителей медицинских организаций региона активнее участвовать в модернизации первичного звена.
В пятницу губернатор принял участие в заседании регионального совета по здравоохранению, на котором обсуждались пути модернизации первичной медико-санитарной помощи населению области.
Участники совещания отметили, что первые два этапа модернизации в регионе пройдены, сейчас актуален третий – повышение качества и доступности медицинской помощи.
"Президент ждет от нас инициативы. Вы опытные люди, поэтому я жду ваших предложений, которые можно будет тиражировать. В любой момент, когда вы считаете, что у вас созрело какое-то дельное предложение, дайте сигнал, мы соберемся вместе с вами и посоветуемся", - обратился губернатор к членам совета.
Меры по улучшению работы первичного звена здравоохранения принимаются в настоящее время по всей стране. Этой теме было посвящено заседание президиума Государственного совета РФ, которое провел президент России Владимир Путин. Утверждены принципы модернизации первичного звена, на основе которых в ближайшее время должны быть разработаны региональные программы. Для их финансирования на 3 года предусмотрено 150 миллиардов рублей дополнительных средств — по 50 миллиардов в год.
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Калужская областьАнатолий АртамоновКалужская областьРоссияОбщество
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