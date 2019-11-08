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РИА Новости

В Забайкалье арестовали пятерых подростков по делу об изнасиловании

17:36 08.11.2019
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Еще двое подростков арестованы по делу об изнасиловании женщины и избиении до смерти мужчины в Кыринском районе Забайкалья, сообщается на сайте СК РФ.
По данным следствия, подростки 27 октября в одном из сел Кыринского района Забайкалья ворвались в частный дом, где надругались над женщиной и избили 40-летнего мужчину, после чего тот скончался. Следствие расследует дело по статьям "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего" и "Насильственные действия сексуального характера, совершенные группой лиц". Ранее сообщалось об аресте троих обвиняемых.
"В течение последующих дней следователи задержали по подозрению в совершении преступления еще двоих несовершеннолетних, сегодня по ходатайству следствия в их отношении избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
Расследование уголовного дела поставлено на контроль председателем СК РФ Александром Бастрыкиным. Для оказания помощи в расследовании дела в Забайкалье были направлены следователи центрального аппарата ведомства, в том числе два психолога, которые участвовали в допросах несовершеннолетних, а также составили их психологические портреты.
Сотрудник полиции
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ЗабайкальеСледственный комитет РФАлександр БастрыкинПроисшествия
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