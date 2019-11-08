В Забайкалье арестовали пятерых подростков по делу об изнасиловании

По данным следствия, подростки 27 октября в одном из сел Кыринского района Забайкалья ворвались в частный дом, где надругались над женщиной и избили 40-летнего мужчину, после чего тот скончался. Следствие расследует дело по статьям "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего" и "Насильственные действия сексуального характера, совершенные группой лиц". Ранее сообщалось об аресте троих обвиняемых.