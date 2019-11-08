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РИА Новости
Чувашская Республика

Чувашия вошла в топ-5 регионов по количеству приверженцев ЗОЖ

17:33 08.11.2019
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Девушка медитирует
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ЧЕБОКСАРЫ, 8 ноя – РИА Новости. Чувашская Республика вошла в пятерку лучших регионов России по количеству жителей, ведущих здоровый образ жизни, заняв четвертое место, сообщает пресс-служба администрации главы Чувашии со ссылкой на данные Росстата.
Доля приверженцев ЗОЖ среди жителей Чувашии в текущем году составила 24,7%. Первое место заняла Ингушетия, где здорового образа жизни придерживаются 48,8% жителей, второе место – Республика Крым с показателем 29,2%, третье – Адыгея с 28,8%. Пятое место заняла Воронежская область – 24,2%.
В среднем в России в текущем году доля тех, кто ведет здоровый образ жизни, составила 12%. Опрос Росстата проводился в августе 2019 года, в нем приняли участие более 131 тысячи человек, из них 56% – женщины и 44% – мужчины. Количество участников социсследования по каждому региону определялось пропорционально численности населения. В рамках опроса оценивались отказ от курения, ежедневное потребление не менее 400 граммов овощей и фруктов, не менее 150 минут умеренной или 75 минут интенсивной физической нагрузки в неделю, потребление соли не выше пяти граммов в сутки и употребление не более 168 граммов чистого спирта в неделю для мужчин и не более 84 граммов для женщин.
В пресс-службе добавили, что по итогам прошлого года 44,8% населения Чувашии занимается спортом. За минувшие пять лет в республике построены 11 новых и реконструированы пять действующих спортивных объектов и сооружений. В регионе проводятся не менее 350 массовых физкультурных и спортивных мероприятий в год. Ежемесячно в Дне здоровья и спорта, который проводится в Чувашии по указу главы республики Михаила Игнатьева, принимают участие около 163 тысяч человек.
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