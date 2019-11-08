Чувашия вошла в топ-5 регионов по количеству приверженцев ЗОЖ

В среднем в России в текущем году доля тех, кто ведет здоровый образ жизни, составила 12%. Опрос Росстата проводился в августе 2019 года, в нем приняли участие более 131 тысячи человек, из них 56% – женщины и 44% – мужчины. Количество участников социсследования по каждому региону определялось пропорционально численности населения. В рамках опроса оценивались отказ от курения, ежедневное потребление не менее 400 граммов овощей и фруктов, не менее 150 минут умеренной или 75 минут интенсивной физической нагрузки в неделю, потребление соли не выше пяти граммов в сутки и употребление не более 168 граммов чистого спирта в неделю для мужчин и не более 84 граммов для женщин.