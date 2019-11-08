Pixies, авторы песен к "Бойцовскому клубу", впервые выступят в Москве

МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Американская инди-рок-группа Pixies, чьи песни прозвучали в фильме "Бойцовский клуб" и сериале "Остаться в живых", впервые за более чем 30-летнюю историю существования выступит в Москве 21 июля 2020 года, сообщает концертная компания Pop Farm.

Группа Pixies существует с 1986 года, коллектив образовался в Бостоне, но большую популярность приобрел не в Америке, а в Европе.

"21 июля в московском клубе Adrenaline Stadium впервые выступят живые классики инди-рока Pixies. Можно с абсолютной уверенностью утверждать, что без музыки этого бостонского квартета ландшафт современной гитарной музыки был бы совершенно иным. Подтверждением служит и тот факт, что в любви к их музыке признавались герои девяностых калибра Nirvana и Radiohead, и то, что именно их гимном "Where Is My Mind" был озвучен финал "Бойцовского клуба", - говорится в сообщении.

Первым альбомом группы стала пластинка "Surfer Rosa", сочетавшая элементы панк-рока и серфа в музыке и болезненное чувство юмора с увлечением паранормальными явлениями - в текстах. В 1993 году коллектив объявил о распаде, но вновь воссоединился в 2004-м. Песни Pixies также звучали в сериалах "Остаться в живых" и "Как я встретил вашу маму".