Pixies, авторы песен к "Бойцовскому клубу", впервые выступят в Москве

"21 июля в московском клубе Adrenaline Stadium впервые выступят живые классики инди-рока Pixies. Можно с абсолютной уверенностью утверждать, что без музыки этого бостонского квартета ландшафт современной гитарной музыки был бы совершенно иным. Подтверждением служит и тот факт, что в любви к их музыке признавались герои девяностых калибра Nirvana и Radiohead, и то, что именно их гимном "Where Is My Mind" был озвучен финал "Бойцовского клуба", - говорится в сообщении.