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РИА Новости
Культура

Pixies, авторы песен к "Бойцовскому клубу", впервые выступят в Москве

17:59 08.11.2019
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© AP Photo / Owen SweeneyРок-группа "Pixies"
Рок-группа Pixies
© AP Photo / Owen Sweeney
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Американская инди-рок-группа Pixies, чьи песни прозвучали в фильме "Бойцовский клуб" и сериале "Остаться в живых", впервые за более чем 30-летнюю историю существования выступит в Москве 21 июля 2020 года, сообщает концертная компания Pop Farm.
Группа Pixies существует с 1986 года, коллектив образовался в Бостоне, но большую популярность приобрел не в Америке, а в Европе.
"21 июля в московском клубе Adrenaline Stadium впервые выступят живые классики инди-рока Pixies. Можно с абсолютной уверенностью утверждать, что без музыки этого бостонского квартета ландшафт современной гитарной музыки был бы совершенно иным. Подтверждением служит и тот факт, что в любви к их музыке признавались герои девяностых калибра Nirvana и Radiohead, и то, что именно их гимном "Where Is My Mind" был озвучен финал "Бойцовского клуба", - говорится в сообщении.
Первым альбомом группы стала пластинка "Surfer Rosa", сочетавшая элементы панк-рока и серфа в музыке и болезненное чувство юмора с увлечением паранормальными явлениями - в текстах. В 1993 году коллектив объявил о распаде, но вновь воссоединился в 2004-м. Песни Pixies также звучали в сериалах "Остаться в живых" и "Как я встретил вашу маму".
"Они все так же умеют быть остроумными и непредсказуемыми, создавать шедевры, в которых меланхолия соседствует с хлестким черным юмором. И конечно же, они по-прежнему выдающаяся концертная группа", - добавили в пресс-службе.
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