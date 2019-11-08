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РИА Новости

Оператор "Северного потока — 2" ответил на заявления польского регулятора

17:12 08.11.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРабочий на участке строительства газопровода "Северный поток — 2"
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток — 2
© РИА Новости / Илья Питалев
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Рабочий на участке строительства газопровода "Северный поток — 2". Архивное фото
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Заявления польского aнтимонопольного органа UOKiK не имеют отношения к реализации проекта "Северный поток — 2", он продвигается по плану, сообщил РИА Новости официальный представитель Nord Stream 2 AG (компания-оператор проекта) Йенс Мюллер.
Антимонопольное ведомство Польши в мае предъявило "Газпрому" и пяти партнерам по проекту "Северный поток — 2" - OMV, Wintershall, Shell, Uniper и Engie - обвинения в нарушении антимонопольного законодательства Польши из-за финансирования строительства "Северного потока-2". В пятницу регулятор сообщил, что оштрафовал одну из крупнейших энергокомпаний Европы - французскую Engie - на сумму 172 миллиона злотых (44,7 миллиона долларов) за непредоставление информации по делу.
Строительство газопровода Северный поток-2
Вчера, 14:37Радио Sputnik
Польша оштрафовала французскую энергокомпанию из-за "Северного потока-2"
"Заявления польского aнтимонопольного органа не имеют отношения к реализации проекта "Северный поток – 2" как к таковой", - сказал Мюллер. Он отметил, что как "Газпром" (единственный акционер проекта), так и компании, выступившие соинвесторами в "Северный поток-2", строго придерживаются применимого международного и национального законодательства.
"Реализация проекта "Северный поток – 2" основана на соблюдении всех действующих законов и нормативных актов. Компания Nord Stream 2 получила все необходимые разрешения от стран, через воды и территории которых проходит газопровод. Проект продвигается по плану", - добавил представитель компании.
Проект "Северный поток — 2" реализует компания Nord Stream 2 AG (единственный акционер "Газпром"). Европейские партнеры - Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall - обязались профинансировать "Северный поток — 2" суммарно на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый. "Газпром" дает другую половину средств - 4,75 миллиарда евро.
Северный поток — 2
30 сентября, 11:18РИА Новости
"Северный поток — 2"
15190022
Обсудить 6
Nord Stream 2 AGUniperСеверный поток — 2ГазпромПольшаЕвропаShellЭкономика
Популярные комментарии
Осень наступила. Стало вдруг темно. Не пинайте Польшу. В ней лежит ...шуршание.
8 ноября, 17:23
elya.velichutina
1080000
Как только запустят северный поток 2 и сразу закончится эта истерия !
8 ноября, 17:18
Дядька Митька
1601000
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