Оператор "Северного потока — 2" ответил на заявления польского регулятора

Антимонопольное ведомство Польши в мае предъявило "Газпрому" и пяти партнерам по проекту "Северный поток — 2" - OMV, Wintershall, Shell, Uniper и Engie - обвинения в нарушении антимонопольного законодательства Польши из-за финансирования строительства "Северного потока-2". В пятницу регулятор сообщил, что оштрафовал одну из крупнейших энергокомпаний Европы - французскую Engie - на сумму 172 миллиона злотых (44,7 миллиона долларов) за непредоставление информации по делу.

"Заявления польского aнтимонопольного органа не имеют отношения к реализации проекта "Северный поток – 2" как к таковой", - сказал Мюллер. Он отметил, что как "Газпром" (единственный акционер проекта), так и компании, выступившие соинвесторами в "Северный поток-2", строго придерживаются применимого международного и национального законодательства.

"Реализация проекта "Северный поток – 2" основана на соблюдении всех действующих законов и нормативных актов. Компания Nord Stream 2 получила все необходимые разрешения от стран, через воды и территории которых проходит газопровод. Проект продвигается по плану", - добавил представитель компании.