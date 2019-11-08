В ГД планируют доработать проект о механизмах расселения аварийного жилья

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Нужно обеспечить предварительное и равноценное возмещение жилья, гарантировать возможность его приобретения в рамках программы переселения, а также ограничить или вовсе запретить случаи переселения граждан в маневренный фонд. Об этом заявила заместитель председателя комитета по контролю и регламенту Наталья Костенко на парламентских слушаниях "Новые механизмы переселения граждан из аварийного жилищного фонда", сообщает пресс-служба Госдумы РФ.

По мнению Костенко, возмещения стоимости за жилье в аварийном доме будет недостаточно для того, чтобы человек смог себе купить равноценное жилье, и в законе предусматривается возможность предоставления субсидии, которая как раз покроет разрыв между суммой возмещения и рыночной стоимостью нового жилья. "Если человек захочет увеличить или купить жилье большей площадью, то он сможет получить субсидию в виде компенсации процентов по ипотеке", – подчеркнула Костенко.

При этом остается открытым вопрос, что будет с гражданами, которые не смогут найти равноценное жилье и у которых нет необходимого дохода, чтобы взять ипотеку, отметила парламентарий. Проблему также создает оставленная в законопроекте возможность расселения жильцов аварийных домов в дома блокированной застройки.

"В первую очередь это касается закрепления в нем конституционных гарантий в части предварительного и равноценного возмещения жилья. Нужно более тщательно проработать вопрос в части гарантирования гражданам возможности приобретения в рамках программы именно жилья. Также нужно ограничить или вообще запретить случаи переселения граждан в маневренный фонд", – подчеркнула она.

По словам депутата, мониторинг, который провел комитет по контролю и регламенту, показал, что проблема остро стоит в 58 регионах РФ.

По всем этим причинам законопроект требует серьезной доработки, считает Наталья Костенко.

Такое же мнение высказал и заместитель председателя комитета по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Госдумы Павел Качкаев. По его словам, надо привести Жилищный кодекс в соответствие с новым законопроектом, а также убрать лазейки, которые позволяют заниматься незаконной перепланировкой.