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РИА Новости

В ГД планируют доработать проект о механизмах расселения аварийного жилья

17:08 08.11.2019
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкДом под заселение по программе реновации в Москве
Дом под заселение по программе реновации в Москве
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Нужно обеспечить предварительное и равноценное возмещение жилья, гарантировать возможность его приобретения в рамках программы переселения, а также ограничить или вовсе запретить случаи переселения граждан в маневренный фонд. Об этом заявила заместитель председателя комитета по контролю и регламенту Наталья Костенко на парламентских слушаниях "Новые механизмы переселения граждан из аварийного жилищного фонда", сообщает пресс-служба Госдумы РФ.
По мнению Костенко, возмещения стоимости за жилье в аварийном доме будет недостаточно для того, чтобы человек смог себе купить равноценное жилье, и в законе предусматривается возможность предоставления субсидии, которая как раз покроет разрыв между суммой возмещения и рыночной стоимостью нового жилья. "Если человек захочет увеличить или купить жилье большей площадью, то он сможет получить субсидию в виде компенсации процентов по ипотеке", – подчеркнула Костенко.
При этом остается открытым вопрос, что будет с гражданами, которые не смогут найти равноценное жилье и у которых нет необходимого дохода, чтобы взять ипотеку, отметила парламентарий. Проблему также создает оставленная в законопроекте возможность расселения жильцов аварийных домов в дома блокированной застройки.
"В первую очередь это касается закрепления в нем конституционных гарантий в части предварительного и равноценного возмещения жилья. Нужно более тщательно проработать вопрос в части гарантирования гражданам возможности приобретения в рамках программы именно жилья. Также нужно ограничить или вообще запретить случаи переселения граждан в маневренный фонд", – подчеркнула она.
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По словам депутата, мониторинг, который провел комитет по контролю и регламенту, показал, что проблема остро стоит в 58 регионах РФ.
По всем этим причинам законопроект требует серьезной доработки, считает Наталья Костенко.
Такое же мнение высказал и заместитель председателя комитета по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Госдумы Павел Качкаев. По его словам, надо привести Жилищный кодекс в соответствие с новым законопроектом, а также убрать лазейки, которые позволяют заниматься незаконной перепланировкой.
"Нужно показать и заинтересовать гражданина, зачем ему из квартиры 16 кв. м в собственности переезжать в жилье социального использования. А может, мне должны предоставить новое жилье по норме, а может, еще какие-то льготы будут? Чтобы заработали новые механизмы, нужны новые подходы к гражданам, которые будут переселяться", – заключил депутат.
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