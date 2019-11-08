Эксперт рассказал, что формирует отношение граждан к полиции

МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Отношение граждан к Отношение граждан к полиции складывается, в первую очередь, исходя из личного опыта, и лишь потом на оценки людей влияют публикации в СМИ, заявил РИА Новости генеральный директор Фонда ВЦИОМ Константин Абрамов.

Проведенный ВЦИОМ опрос ко Дню сотрудника органов внутренних дел показал, что 16% россиян сталкивались с действиями полиции, нарушающими права человека. Это рекордно низкое значение за все время мониторинга, 10 лет так ответили 34% респондентов. Согласно другому опросу ВЦИОМ, 54% россиян в целом доверяют сотрудникам полиции (в 2012 году - 35%).

"Отношение граждан в первую очередь складывается из личного опыта, а во вторую – уже из средств массовой информации. Мы давно заметили такую закономерность: если наши граждане знают лично участкового, как его зовут, то у них в принципе отношение к полиции лучше. Личный опыт общения с участковым резко улучшает оценку работы полиции в целом. Это говорит о правильной кадровой работе и что полиция, наконец, стала ближе к нашим людям, стало не надо бегать и искать участковых везде", - рассказал Абрамов.

Проводимый на протяжении более 30 лет опрос, по его словам, позволяет зафиксировать изменение отношения как к полиции в целом, так и к отдельным ее представителям.

"Динамика очень серьезная, позитивная и за последние семь лет, и за последние 10 лет. Еще в 12 году уровень доверия к ГИБДД был -14%, это была разница между позитивными и негативными оценками (доверяют/ не доверяют). Сейчас же эта разница +15%", - заметил собеседник агентства.

При этом отдельные резонансные дела, продолжил Абрамов, воспринимаются гражданами как единичные случаи, а не как "катастрофа". "Эти данные независимы, МВД может и хотело бы получить цифры лучше – но это реальные данные, 54% граждан доверяют полиции, это серьезный результат, но, конечно, есть куда стремиться", - рассказал он.