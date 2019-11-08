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РИА Новости
Тюменская область

АПК становится мощным драйвером экономического развития Тюменской области

16:46 08.11.2019
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкКоровы пасутся на поле у дороги
Коровы пасутся на поле у дороги
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
ТЮМЕНЬ, 8 ноя – РИА Новости. Объем экспорта продукции сельхозпроизводителей Тюменской области по предварительным итогам 2019 года превысит 20 миллионов долларов. В ближайшие годы региональные власти намерены как минимум вдвое увеличить этот показатель, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы губернатора.
В Тюменской области развиваются традиционные отрасли АПК - мясное, молочное животноводство, выращивание овощей и зерна, но есть и новые направления, такие как, например, производство сыров. Имея невысокие пока объемы производства, предприятия этой отрасли уже показывают впечатляющую динамику, уточнили в пресс-службе.
Как отметил губернатор Тюменской области Александр Моор, интеллектуального и технического потенциала у региона вполне достаточно для самообеспечения и наращивания экспорта, для последнего создаются благоприятные условия на внешних рынках.

"В агропромышленном комплексе еще много перспективных сфер. Радует, что направления, которые мы начали поддерживать несколько лет назад, выходят на более качественный уровень. Предприниматели сами понимают, что им нужно развиваться, изучают мировой и европейский опыт, вкладываются и модернизируют производства", - прокомментировал глава региона.

За последние пять лет в бюджете Тюменской области выделялось 27 млрд рублей для оказания помощи производителям и селянам. На 2020 год в бюджете предусмотрено 7 млрд рублей для поддержки села. В регионе ведется большая работа по финансированию и поддержке фермерских хозяйств.
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"Правительство Тюменской области продолжит оказывать поддержку сельскому хозяйству. Власти намерены помогать тем, кто вкладывает в развитие производства и создание новых проектов, а также поддерживать тех, кто ставит перед собой амбициозные задачи по увеличению экспорта сельхозпродукции", - подчеркнул Александр Моор.
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Тюменская областьЭкономика
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